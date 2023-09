Weil am 2. Oktober, dem Brückentag zwischen dem Wochenende und dem Tag der deutschen Einheit, weniger Fahrgäste erwartet werden, gilt an diesem Tag im Bodo-Verbundgebiets der Ferienfahrplan.

Einer Pressemitteilung des Bodo zufolge bedeutet das, das die nur an Schultagen verkehrenden Busse des öffentlichen Nahverkehrs vielfach entfallen werden. Welche Fahrten das konkret sind, ist unter anderem in den Fahrplänen an den Haltestellen gekennzeichnet.

Weitere Informationen online und über die App

Der bodo-Verkehrsverbund empfiehlt außerdem, die Verbindungen anhand der Fahrplanauskunft auf www.bodo.de oder in der bodo-FahrplanApp zu prüfen. Weitere Information zum Angebot auf den einzelnen Linien können die Fahrgäste auch über die jeweiligen Verkehrsunternehmen erfahren, die in den Fahrplänen ebenfalls genannt sind.