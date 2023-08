Für bestimmte Personengruppen will der Freistaat Bayern das Deutschlandticket günstiger anbieten. Einer Pressemitteillung der Bodo (Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund) zufolge soll das Deutschlandticket statt 49,00 Euro 29,00 Euro kosten. Ab sofort kann das Ticket bestellt werden.

Der Freistaat bietet unter dem Namen "Bayerisches Ermäßigungsticket" das Deutschlandticket zum Monatspreis von 29 Euro an. Wer in Bayern in Ausbildung ist, studiert, Freiwilligendienst leistet oder Beamtenanwärter ist, kann es erhalten. Ab September kann dann das ermäßigte Ticket genutzt werden.

Bestellung ab sofort

Der Verkauf im bodo-Aboportal hat bereits jetzt begonnen. Bis spätestens 17. August man die Tickets bestellen, um sie ab September nutzten zu können. Auch bayerische Studenten können das Ticket grundsätzlich buchen. Weil es im bodo-Verbundgebiet keine bayerische Hochschule gibt, ist eine Bestellung dort nicht möglich.

Für wen ist dieses Ticket?

Das Bayerische Ermäßigungsticket ist ein vollwertiges Deutschlandticket. Eine Altersgrenze für das Abo gibt es nicht. Allerdings gilt es, vor der Bestellung zu prüfen, ob man die Voraussetzungen für den Kauf erfüllt. Auf abo.bodo.de ist das Ticket jetzt für diese Personengruppen bestellbar:

Auszubildende , die Berufsschulen oder vergleichbare Bildungseinrichtungen in Bayern besuchen oder ihren Hauptwohnsitz in Bayern haben

, die Berufsschulen oder vergleichbare Bildungseinrichtungen in Bayern besuchen oder ihren Hauptwohnsitz in Bayern haben Freiwilligendienstleistende , deren Dienstort oder Hauptwohnsitz in Bayern liegt

, deren Dienstort oder Hauptwohnsitz in Bayern liegt Beamtenanwärter mit Dienstort in Bayern

Weitere Informationen zum Bayerischen Ermäßigungsticket sind verfügbar auf www.bahnland-bayern.de/ermaessigungsticket