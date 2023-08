Am Montagmittag ist ein Baustellenzug auf der Bahnstrecke Hergatz-Lindau teilweise entgleist. Drei Waggons mussten in der Nacht zum Dienstag wieder in die Gleise gesetzt werden.

Laut einem Reporter vor Ort war der Baustellenzug am Montagmittag auf der Bahnstrecke von Hergatz nach Lindau entgleist. Demnach ereignete sich der Zwischenfall im Bereich der Friedrichshafener Straße auf Höhe des Bismarck-Denkmals.

33 Bilder Davor Knappmeyer

Schotter-Waggons entgleist: Spezialzug aus Stuttgart im Einsatz

Insgesamt waren drei leere Schotter-Waggons aus den Gleisen gesprungen. Ein Kranzug aus Stuttgart machte sich daraufhin auf den Weg nach Lindau. Nach dem letzten regulären Zug stellten die Verantwortlichen die Stromversorgung der Bahnstrecke ab. Dies geschah gegen 0:45 Uhr. Gegen 2:45 Uhr konnten Arbeiter bereits den ersten entgleisten Güterwaggon wieder in die Gleise setzen.

Weichenstörung bei Pasing: Bahnstrecke nach Lindau betroffen

Im Laufe des Dienstagvormittags gab es dann weitere Störungen auf der Strecke München - Lindau. Grund war eine Streckensperrung nach einer Weichenstörung in München-Pasing.