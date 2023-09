Am Sonntag, 8. Oktober findet der 3-Länder-Marathon statt - die Folge sind auch Straßensperrungen in Lindau.

Wegen des 3-Länder-Marathons am Sonntag, 8. Oktober kommt es in der Stadt Lindau zu einigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Autofahrer und Co. müssen sich auf Umleitungen und Straßensperren einstellen. Auf jeden Fall sollten Verkehrsteilnehmer Zeit mitbringen.

Hier verläuft die Strecke des 3-Länder-Marathons in Lindau

Die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 3-Länder-Marathons am Bodensee werden in Lindau über folgende Route laufen:

Seehafen – Alfred-Nobel-Platz – Bahnhofplatz – Maximilianstraße – Zeppelinstraße – Zwanzigerstraße – Chelles-Allee – Europaplatz – Bregenzer Straße – Ladestraße – Eichwaldstraße – Felix-Wankel-Straße – Fraunhoferstraße – Grenze

Um einem reibungslosen Wettkampf zu ermöglichen, wird die Zufahrt zur Lindauer Insel ab dem Europaplatz zwischen 10 und 11:30 Uhr komplett gesperrt sein. Auf und von der Insel herunter kommt in diesem Zeitraum dann niemand mit Verkehrsmitteln. Die Zufahrt zum Inselbahnhof ist ab der ehemaligen Hauptpost (Bahnhofplatz) schon ab 8 Uhr morgens gesperrt.

Hier werden während dem 3-Länder-Marathon in Lindau Straßen und Parkplätze gesperrt

Straßensperren:

Zu- und Abfahrt Reichsplatz ab ca. 3 Uhr

Zu- und Abfahrt Inselbahnhof ab Höhe Post ca. 8 Uhr

Ausfahrt Kreisverkehr Thierschstraße in Richtung Zeppelinstraße frühestens ab 8 Uhr

Zu- und Abfahrt Insel ab Europaplatz ca. 10 Uhr bis 11.30 Uhr

Zu- und Abfahrten zur Laufstrecke je nach Position des Läuferfeldes ca. 10 Uhr bis 11.30 Uhr

Parkplatzsperren:

Alfred-Nobel-Platz (Do., 5.10., ab 20 Uhr)

Bahnhofplatz bei ehem. Post - Seite Busbahnhof (Fr., 6.10., 7 Uhr - Mo., 9.10., 12 Uhr)

Bahnhofplatz bei ehem. Post - Seite Museum (Sa., 7.10., 15 Uhr - So., 8.10., 15.00 Uhr)

Bahnhofplatz allgemein (Sa., 7.10., 20 Uhr - So., 8.10., 11.30 Uhr)

Maximilianstraße (Sa., 7.10., 20 Uhr - So., 8.10., 11.30 Uhr)

Inselgraben - Rettungsweg (Sa., 7.10., 20 Uhr - So., 8.10., 11.30 Uhr)

Zeppelinstraße (Sa., 7.10., 20 Uhr - So., 8.10., 11.30 Uhr)

Zwanzigerstraße (Sa., 7.10., 20 Uhr - So., 8.10., 11.30 Uhr)

Reichsplatz (Sa., 7.10., 20 Uhr - So., 8.10., 11.30 Uhr)

Bregenzer Straße - Fahrradstraße (So., 8.10., 03 Uhr - 11.30 Uhr)

Ladestraße Busparkplätze (So., 8.10., 03 Uhr - 11.30 Uhr)

Eichwaldstraße (So., 8.10., 03 Uhr - 11.30 Uhr)

Fraunhoferstraße (Sa., 7.10., 23 Uhr - So., 8.10 11.30 Uhr)

Achtung: Alle widerrechtlich geparkten Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.

Wer auf der Vorderen Insel wohnt, darf von Samstag, 7.10., 12 Uhr bis Sonntag, 8.10., 20 Uhr auf dem Kirchplatz (auch tagsüber), am Aeschacher Ufer, im Hasenweidweg und auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung an der Toskana parken. Allerdings das Sonderparkrecht ausgelegt sein - Park und Halteverbote müssen beachtet werden.

3-Länder-Marathon hat auch Auswirkungen auch auf Stadtbus-Verkehr

Am Wettkampftag fährt die Linie 5 ab ZUP in direkter Fahrt zur Westlichen Insel, wendet dort und fährt über die Zwanzigerstraße zurück zum ZUP. Dies in den Zeiten von 8:10 Uhr bis 9:10 Uhr. Die Haltestellen Inselbahnhof und Maximilianstraße werden in dieser Zeit nicht angefahren. Stattdessen wird eine Ersatzhaltestelle „Inselbahnhof“ in der Zwanzigerstraße eingerichtet. Von 9:40 Uhr bis 11:40 Uhr bleibt die Insellinie am ZUP stehen. Die komplette Insel wird während dieser Zeit nicht angefahren. Auf der Linie 3 entfällt die Haltestelle „Therme Lindau“ zwischen 9:47 Uhr und 11:57 Uhr.

Stadt gibt Tipps zur Anreise zum 3-Länder-Marathon

Die Stadt LIndau empfiehlt eine Anreise direkt auf die Insel mit dem Zug. Geparkt werden kann auf den Parkplätzen Bahnhof Reutin in der Bregenzer Straße nähe Berliner Platz mit Zugverbindung auf die Insel und auf dem fußläufig zu erreichenden und neu errichteten Parkplatz P2 im Bleicheweg. Zusätzlich stehen auch die Parkplätze "P1 Blauwiese", die Schulparkplätze in der Reutiner Straße undder Parkplatz des VHG in der Ludwig-Kick-Straße zur Verfügung.

Das ist der 3-Länder-Marathon am Bodensee

Den 3-Länder-Marathon gibt es bereits seit 2001. Er findet jährlich Anfang Oktober stattt und führt durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Start der 42,195 Kilometer langen Strecke ist in Lindau am Bodensee. Von dort aus führt die Strecke über Lochau, Bregenz, Hard, Fußach nach Höchst. Über den Alten Rhein erreichen die Läuferinnen und Läufer dann die Ortschaft St. Margrethen in der Schweiz. Vor dort aus geht es zurück nach Fußach und ins Ziel im Stadion in Bregenz. Den Streckenrekord bei den Männern hält Benard Kipkorir mit einer Zeit von 2:09:25. Bei den Frauen war Aynalem Kashun in einer Zeit von 2:30:02 Stunden die schnellste Läuferin. Beide Rekorde wurden im Jahr 2022 aufgestellt.