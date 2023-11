Wetter im Allgäu am Wochenende: Am Freitag Warnungen vor Sturm, Dauerregen und Schnee. Samstag etwas Sonne. Sonntag wieder Sturm und Regen.

"Klitsch, klitsch, klatsch, das ist Novembermatsch", heißt es in dem Gedicht "Novemberwetter" von James Krüss. Das Wetter im Allgäu könnte am Wochenende genauso aussehen:

Das Wetter im Allgäu am Freitag: DWD warnt vor Schnee, Regen, Glätte und Sturm

Schon am Freitag wird es im Allgäu ziemlich ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat gleich mehrere Warnungen herausgegeben. Dabei gelten in den verschiedenen Landkreisen im Allgäu unterschiedliche Warnungen:

Landkreis Unterallgäu: Im Unterallgäu warnt der DWD vor Glätte am Vormittag und vor Dauerregen bis in den Nachmittag. Es fallen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter, in Staulagen sogar 60 Liter pro Quadratmeter vom Himmel.

Im Unterallgäu warnt der DWD vor Glätte am Vormittag und vor Dauerregen bis in den Nachmittag. Es fallen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter, in Staulagen sogar 60 Liter pro Quadratmeter vom Himmel. Landkreis Lindau: Hier hat der Deutsche Wetterdienst Warnungen vor Dauerregen, Glätte und leichtem Schneefall herausgegeben. Über den Bodensee fegte in der Nacht bereits ein heftiges Unwetter mit Sturmböen.

Hier hat der Deutsche Wetterdienst Warnungen vor Dauerregen, Glätte und leichtem Schneefall herausgegeben. Über den Bodensee fegte in der Nacht bereits ein heftiges Unwetter mit Sturmböen. Landkreis Ravensburg: Es besteht eine Warnung vor Dauerregen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter.

Es besteht eine Warnung vor Dauerregen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter. Landkreis Ostallgäu: Im nördlichen Ostallgäu gelten Warnungen vor Dauerregen und Glätte. Im südlichen Ostallgäu kommt noch eine Warnung vor leichtem Schneefall mit Mengen zwischen 1 und 5 Zentimetern hinzu. Außerdem treten über 1.500 Metern Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 75 km/h auf.

Im nördlichen Ostallgäu gelten Warnungen vor Dauerregen und Glätte. Im südlichen Ostallgäu kommt noch eine Warnung vor leichtem Schneefall mit Mengen zwischen 1 und 5 Zentimetern hinzu. Außerdem treten über 1.500 Metern Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 75 km/h auf. Landkreis Oberallgäu: Im Oberallgäu wütet das Wetter am Freitag im Allgäu am meisten: Es gelten Warnungen vor Dauerregen, Glätte, Schneefall mit Mengen zwischen 10 und 20 Zentimetern, sowie eine Warnung vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 75 km/h.

Die Schneefallgrenze liegt am Freitag allgemein bei etwa 800 Metern. Darunter regnet es, darüber schneit es. Das Thermometer zeigt am Freitag höchstens 3 Grad an.

Etwas freundlicheres Wetter am Samstag

Der Samstag verschafft dem Allgäu dann wettertechnisch eine kleine Atempause. Anfangs kann es zwar noch etwas regnen, danach kommt jedoch die Sonne öfter hinter den Wolken hervor. Auch der Wind lässt nach und weht nur noch schwach bis mäßig aus südwestlicher Richtung. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und 5 Grad. Schon in der Nacht zum Sonntag kommt allerdings wieder kräftiger Regen auf.

Regen und Wind am Sonntag

Der Regen hält auch Sonntagvormittag noch an. Ansonsten ist es meist stark bewölkt, zeitweise ziehen Regenschauer über das Allgäu hinweg. Es gibt nur wenige Phasen, in denen die Sonne zu sehen ist. Hinzu kommt erneut stürmischer Wind aus dem Südwesten. Der weht besonders in Schauernähe stark böig. Dafür wird es mit Höchstwerten um die 9 Grad etwas wärmer.