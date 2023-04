Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die bayerischen Bierbrauer zu einem Warnstreik am Montag aufgerufen. Darunter auch die Beschäftigten des Allgäuer Brauhauses. Der Grund sind stockende Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft bayerischer Brauereien e. V.

Die NGG fordert nach eigenen Angaben für die gut 10.000 Beschäftigten in der Brauerei-Branche eine Lohnerhöhung von zwölf Prozent. Als Grund gibt die NGG die Inflation an. Bislang konnte die Gewerkschaft noch keine Einigung mit der Tarifgemeinschaft bayerischer Brauereien e. V. erzielen. Darum sollen nun am Montag "die Braukessel kalt bleiben." Am Montag ruft die Gewerkschaft außerdem zu einer Kundgebung auf der Thersesienwiese in München am frühen Nachmittag auf. Die Gewerkschaft rechnet, dass etwa 600 Beschäftigte an der Streik-Kundgebung teilnehmen werden.