Bei vielen Wanderern ist der Herbst besonders beliebt. Für Bergbegeisterte gibt es hier drei Bergtouren, die besonders in der dritten Jahreszeit wunderbar sind. Auch Tipps zur Ausrüstung und zur Sicherheit dürfen natürlich nicht fehlen.

Wenn die Blätter an den Bäumen sich verfärben und die Alpen in ein goldenes Licht gehüllt werden, packen viele Wanderfans noch einmal die Bergschuhe aus. Denn gerade im Herbst ermöglicht die klare Luft atemberaubende Fernblicke. Für Bergsteiger, die das herbstliche Flair lieben, gibt es hier drei Wandertouren, die laut dem Deutschen Alpenverein (DAV) perfekt für den Herbst geeignet sind:

Die Hörnertour

Die Hörnertour ist eine Panoramawanderung, die im steten auf und ab über die Hörnerkette verläuft. Man parkt an der Hörnerbahn in Bolsterlang und fährt mit der Bahn nach oben. Von dort geht es weiter über den Weiherkopf (1.665 Meter) zum Rangiswanger Horn (1.615 Meter). Vorbei am Sigiswanger und dem Ofterschwanger Horn läuft man zur Weltcuphütte und dann zur Hochbichlhütte. Von dort geht es über die Wurzelhütte nach Ofterschwang. Von hier aus kann man mit dem Bus oder zu Fuß nach Kierwang fahren oder laufen. Dann wird das letzte Stück zurück zum Parkplatz der Hörnerbahn in Bolsterlang zurückgelegt.

Schwierigkeit: Mittel

Dauer: 4:30 Stunden

Länge: 12,5 Kilometer

Highlights: Die Gipfel-Tour ist aussichtsreich, familienfreundlich und bietet mehrere Einkehrmöglichkeiten.

Von der Alpe Hohenschwand rund um den Imberg zum Hochgrat

Die Tour bei Oberstaufen startet und endet an der Alpe Hohenschwand ( Die Alpe ist eine Selbstversorgerhütte der DAV Sektion SSV Ulm 1846 und kann gebucht werden). Es ist eine ideale Tour für ein Wochenende mit Anreise auf die Alpe am Freitag, Tour am Samstag und Heimfahrt am Sonntag. Die angegebene Gehzeit beinhaltet die Nutzung der Imbergbahn (Aufstieg) und der Hochgratbahn (Abstieg). Von der Alpe über die Straßen Am Giebel und in der Au geht es zur Imbergbahn, mit der man nach oben fährt. Von da läuft man zur Schmalzhütte, dann über die Kapelle Hochwies und zum Alpengasthof Hörmoos. Von hier geht der Weg auf den Gipfel "Auf dem Falken" (1.561 Meter), weiter auf die Rohnehöhe (1.639 Meter) und zum Hohenfluhalpkopf (1.636 Meter). Man wandert dann am Seelekopf (1.663 Meter) vorbei zur Hochgratbahn und fährt mit der nach unten. Danach gehts nur noch an der Weißach entlang und zurück zur Alpe Hohenschwand.

Schwierigkeit: Mittel

Dauer 6:30 Stunden

Länge: 21,2 Kilometer

Highlights: Übernachten auf einer Hütte, entdecken der Nagelfluhkette und atemberaubende Aussichten.

Rundtour über den Breitenberg bei Hinterstein/ Bad Hindelang

Man parkt am Parkplatz "Säge" südlich von Bad Oberdorf bei Bad Hindelang. Von da folgt man dem Kneippwanderweg "Jägersteig" in südwestlicher Richtung. Der Weg geht durch Wald und Wiesen und dann im Zickzack aufwärts zum Häbelesgund. Von dort gehts hinauf auf den Breitenberg (1.899 Meter). Von da läuft man wieder hinunter bis zur Ostrach und an der entlang nach Hinterstein und zurück zum Parkplatz.

Schwierigkeit: Mittel

Dauer: 6 Stunden

Länge: 12,7 Km

Highlights: Wunderschöne Rundtour mit abwechslungsreichem Weg, interessanter Flora und Fauna, sowie einer traumhaften Aussicht vom Gipfel.

So gelingen Herbstwanderungen

Im Herbst sollten Wandertour und Ausrüstung den Verhältnissen angepasst werden, erklärt der DAV, da Bergsportler in dieser Jahreszeit mit wechselnden Temperaturen, kürzeren Tagen und Schnee in höheren Lagen konfrontiert sein können. Mit diesen fünf Tipps vom Deutschen Alpenverein gelingt die Herbstwandersaison:

