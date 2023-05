Eine Bühne, Bergblick und Kultur pur. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher von "Kultur im Park" wieder auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm im Kurpark in Oberstdorf freuen. Tourismus Oberstdorf hat jetzt in einer Pressemitteilung das Programm veröffentlicht. Ob Rock, Reggae oder Alphorntechno, für jeden Geschmack etwas dabei.

Zum Abschluss des Oberstdorfer Kultursommers heizen vom 13. – 16. Juli 2023 täglich ab 18:00 Uhr erstklassige Bands aus der Region das Publikum im südlichsten Ort Deutschlands ordentlich ein. In diesem Jahr stehen vor allem die Acts Django3000, Jamaram meets Jahcoustix, Rootsman Fyah, Loisach Marci im Mittelpunkt. Über die Grenzen des Allgäus hinaus bekannt, kommen sie nun nach Oberstdorf.

Ablauf am Eröffnungsabend

Um 17:00 Uhr öffnet das Festivalgelände seine Pforten. Mit kulinarischen Spezialitäten an verschiedenen Food Trucks sowie leckeren Cocktails an der Bar kann man entspannt in den Abend starten. Ab 16:00 Uhr werden die Festivalgänger bereits durch die Boom Box von Radio AllgäuHit im vorderen Kurpark empfangen. Hier wird DJ Riccobono ordentlich für Stimmung sorgen. An heißen Sommertagen besonders beliebt: Freibier! Als Überraschung werden die Veranstalter jeden Tag 30 Liter Freibier ausschenken. Der Samstag wird der partyreichste Abend des viertägigen Musikevents, denn die Party geht nach dem Festival in der Hörbar, direkt neben dem Kurpark, weiter. Um vor dem Wetter geschützt zu sein, werden in diesem Jahr die Bühne und der Besucherbereich Tourismus Oberstdorf zufolge überdacht.

Dieses Jahr sind viele Künstler vertreten, die auch über die Grenzen des Allgäus hinaus bekannt sind. Darunter auch Django 3000. Tourismus Oberstdorf

Anreise zum Festivalgelände

Das Gelände ist nur wenige Gehminuten vom Bahnhof und dem Busbahnhof im Oberstdorfer Ortskern entfernt. Besucher können das Deutschlandticket nutzen und mit Bus oder Bahn an- und abreisen. Von Allgäu Drive stehen auch Taxis vor dem Festivalgelände bereit. Die große Bühne im Kurpark wird bis 22:00 Uhr bespielt, der Ausschank endet um 23:00 Uhr.

Das Festival Line Up:

Donnerstag, 13.07.2023: 18:00 Uhr Bergluft, 20:30 Uhr Django 3000

Freitag, 14.07.2023: 18:00 Uhr Rootsman Fyah, 20:30 Uhr Jamaram meets Jahcoustix

Samstag, 15.07.2023: 18:00 Uhr Loamsiada, 20:30 Uhr Loisach Marci

Sonntag, 16.07.2023: 18:00 Uhr The Priegl, 20:30 Uhr Soulbabies

Tickets gibt es unter anderem online auf der Kultur im Park Homepage sowie auf Eventim oder in allen Eventim Vorverkaufsstellen.