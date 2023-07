In der Zeit vom 11. bis zum 20. August 2023 findet das 71. Günzburger Volksfest auf dem Festplatz beim Bahnhof statt. Diese Programm-Höhepunkte sind geplant:

Das Volksfest Günzburg jährt sich in diesem Jahr zum 71. Mal. Zwischen dem 11. und dem 20. August 2023 können sich Besucherinnen und Besucher auf einen großen Festumzug, ein stimmungsvolles Festzelt mit Blas- und Partymusik, viele Fahrgeschäfte, traditionelles Frühschoppen, einen Flohmarkt und natürlich das Feuerwerk freuen. Alle Infos zu den Highlights, sowie das Rahmenprogramm des 71. Günzburger Volksfests:

Volksfest Günzburg 2023: Das Rahmenprogramm

Freitag, 11. August

Samstag, 12. August

Sonntag, 13. August

Montag, 14. August

Dienstag, 15. August (Feiertag)

Mittwoch, 16. August

Donnerstag, 17. August

Freitag, 18. August

Samstag, 19. August

Sonntag, 20. August

Die Programm-Highlights des 71. Günzburger Volksfests

15:30 Uhr: Standkonzert auf dem Schloßplatz und traditioneller Festumzug zum Volksfestplatz17:00 Uhr: Volksfesteröffnung Bieranstich mit dem Musikverein Reisensburg19:30 Uhr: Auftakt mit Partyband „Hally Gally“ – Neu in GünzburgEnde: 24:00 Uhr8:00 Uhr: Flohmarkt auf dem Pendlerparkplatz am Auweg18:30 Uhr: Wochenendstimmung mit Band „Kzwoa“ – Neu in GünzburgEnde: 24:00 Uhr10:30 Uhr: Frühschoppenkonzert mit der Stadtkapelle Günzburg, nachmittags bunter Volksfestbetrieb17:30 Uhr: Stimmungsvolle BlasmusikEnde: 23:30 Uhr15:00 Uhr: Volksfest- und Festzeltbetrieb18:30 Uhr: Beste Unterhaltung mit der Partyband "Lechis"Ende: 24:00 Uhr10:30 Uhr: Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Wasserburg/Günz, nachmittags bunter Volksfestbetrieb17:30 Uhr: Feiertagsstimmung mit dem Musikverein RiedenEnde: 23:30 Uhr14:00 Uhr: Kinder- und Familientag18:00 Uhr: Günzburger Abend mit der Blaskapelle "Schwäbische 12" und Ausschank von naturtrübem FestbierEnde: 23:30 Uhr15:00 Uhr: Tag der Betriebe und Behörden sowie Volksfest- und Festzeltbetrieb18:00 Uhr: Stimmung mit den „Members“ und Brilliantes Feuerwerk mit MusikEnde: 24:00 Uhr14:00 Uhr: Nachmittag für Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung umrahmt vom Musikverein Reisensburg18:30 Uhr: Party mit der Partyband „Wolfsegger“ – Neu in GünzburgEnde: 24:00 Uhr14:00 Uhr: Volksfest- und Festzeltbetrieb19:30 Uhr: Wochenendstimmung mit der "Bayernmafia"Ende: 24:00 Uhr10:30 Uhr: Traditioneller Frühschoppen mit der Stadtkapelle Gundelfingen11:30 Uhr: Maßkrugschieben am längsten Biertisch der Welt17:30 Uhr: Zünftiger Festausklang mit der Musikkapelle Waldstetten und Herzerlwerfen ins PublikumEnde: 23;00 Uhr

Auftakt mit großem Festumzug

Den Auftakt zum Volksfest bildet der große Festumzug am Freitag, den 11. August. Nach dem Standkonzert um 15:30 Uhr auf dem Schloßplatz setzt sich der Umzug mit zahlreichen Vereinen und Kapellen gegen 16 Uhr Richtung Festplatz am Auweg in Bewegung. Ganz in der Tradition bayerischer Volksfeste schwenken die Fahnenträger wieder die prächtig verzierten Fahnen ihrer Vereine. Die Musikkapellen spielen dazu Marschmusik. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig mit Ehefrau Bettina nehmen zusammen mit Festwirt Michael Hahn in der Festkutsche Platz und verteilen Blumen an die Besucherinnen und Besucher. Gegen 17 Uhr zapft Oberbürgermeister Jauernig das erste Fass des 71. Volksfestes in Günzburg an und eröffnet damit Günzburgs "fünfte Jahreszeit". Die Familie Hahn bewirtet dieses Jahr zum 25. Mal die Gäste im Festzelt. "Eine stimmungsvolle Atmosphäre mit guter Musik, freudige Gesichter und eigens gebrautes Festbier zu leckeren bayerischen Schmankerln - ich lade alle herzliche zum Günzburger Volksfest, unserer „fünften Jahreszeit“, ein", so Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. "Der tolle Mix aus Tradition und modernen Angeboten macht unser Volksfest einzigartig und in der ganzen Region beliebt. Egal ob groß oder klein, einheimisch oder aus der Ferne – alle sind herzlich willkommen", so Jauernig weiter.

Der große Festumzug mit den prächtigen Fahnen der Vereine undschwungvoller Marschmusik von mehreren Kapellen bildet am 11. August traditionell den Auftakt zum Volksfest. Carmen Willer

Kapellen und Bands sorgen täglich für Stimmung

Während des zehntägigen Volksfests treten zahlreiche Musikkapellen aus ganz Bayern auf. Handgemachte Blasmusik spielen die Musikkapelle Waldstetten, die Schwäbische 12, die Stadtkapellen Günzburg und Gundelfingen sowie die Musikvereine Reisensburg, Rieden und Wasserburg/Günz. Partystimmung bringen Hally Gally, Kzwoa, die Lechis, die Members, die Wolfsegger und die Bayernmafia ins Festzelt.

Von Fahrgeschäften über Flohmarkt bis zu Kinder- und Familientag

Auf dem Festgelände bieten Fahr- und Belustigungsgeschäfte, wie z. B. Break Dance, Salto Mortale, Autoskooter, Luftikus, Kinderkarussell, Starlight Express und BeachJumping aufregende Fahrerlebnisse. Schießbuden, Büchsenwerfen und mehr sorgen für beste Unterhaltung. Zahlreiche Buden und Stände mit internationalen Leckereien ergänzen das Angebot. Zum Schutz der Gäste werden Taschenkontrollen durchgeführt und das gesamte Festgelände eingezäunt. Am Samstag, 12. August, können Schnäppchenjäger und Antiquitätenliebhaber ab 8 Uhr beim Flohmarkt auf dem Pendlerparkplatz am Auweg nach Kuriosem, Schönem, Nützlichem und Preiswertem stöbern. Der Mittwochnachmittag, 16. August, gehört den Kindern und Familien. Ab 14 Uhr zeigt die Infinity Cheer Unit aus Jettingen-Scheppach ihr Können und die Zaubershow mit Larry sorgt für magische Momente. Außerdem können sich Kinder und Jugendliche auf einen Luftballonwettbewerb sowie die Preisverteilung aus dem Gewinnspiel 2022 freuen. Lustige Clowns geben wieder Freifahrtscheine aus. Im Anschluss wird beim "Günzburger Abend" das extra gebraute, naturtrübe Festbier der Günzburger Radbrauerei ausgeschenkt.

Das Feuerwerk auf dem Günzburger Volksfest mit Musik

Am Donnerstag, 17. August, wird der Tag der Betriebe und Behörden ab 18 Uhr von Partymusik begleitet. Ein brillantes Feuerwerk mit Musik rundet den Abend ab.

Seniorennachmittag und Frühschoppen

Die Stadt Günzburg lädt am Freitag, den 18. August, ab 14 Uhr zum Seniorennachmittag und Treffen für Menschen mit Handicap, umrahmt von zünftiger Blasmusik, ein. Seinen Schluss findet das 71. Günzburger Volksfest nach dem traditionellen Frühschoppen und einer Partie Maßkrugschieben wieder mit dem beliebten Herzerlwerfen ins Publikum am Sonntagabend, 20. August.