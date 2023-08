Viehscheid 2023: Viele Termine für den Alpabtrieb stehen bereits fest. Zum Beispiel für den Almabtrieb Oberstdorf, Gunzesried, Hindelang oder Pfronten.

Viehscheid 2023 im Allgäu: Auf die Termine für den traditionellen Alpabtrieb im Allgäu freuen sich Einheimische und Urlauber. Die ersten Viehscheid-Termine 2023 sind auch schon fix. Los geht der Viehscheid-Reigen am 8. September 2023 in Kranzegg.

Grundsätzlich gilt als Orientierung: Der Viehscheid findet ab der zweiten September-Woche in verschiedenen Orten im Allgäu sowie in den angrenzenden österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg statt. Fast jede Gemeinde in Bergnähe hat einen eigenen Viehscheid-Termin, manche sogar zwei.

Viehscheid: Herkunft und Bedeutung des Alpabtriebs im Allgäu

Auch 2023 wird beim Viehscheid die Rückkehr der Jungrinder und Kühe von den Alpen ins Tal gefeiert. Der Klang der großen Zugschellen, die nur an diesem Tag angelegt werden, kündigt von weit her die Herden an. Wenn die Alpsaison erfolgreich war, läuft ein festlich mit einem Blumengebinde geschmücktes Kranzrind vorn weg. Beim Alpwirtschaftlichen Verein Allgäu sind 700 staatlich anerkannte Alpen als Mitglieder gelistet.

Die Alpweiden erstrecken sich teils bis hinauf ins hochalpine Gelände. Oftmals sorgen sich die Hirtinnen und Hirten während des Sommers um so genanntes Pensionsvieh auf den Weiden, also Tiere, die ihnen verschiedene Bauern im Tal für die Alpsaison anvertrauen. Beim Viehscheid wird das Vieh wieder "geschieden". Das bedeutet, dass es dem jeweiligen Besitzer übergeben wird und heim in dessen Stallung kehrt.

Der älteste überlieferte Viehscheid im Allgäu ist der Oberstdorfer Scheid, der seit Hunderten von Jahren mit wenigen Ausnahmen stets am 13. September stattfindet. Übrigens: Im Allgäu sagt man zum Viehscheid auch Alpabtrieb. Im Rest der Republik wird dagegen eher das Wort "Almabtrieb" verwendet. Übrigens: Nicht überall im Allgäu heißt es "der Viehscheid". Rund um Pfronten im Ostallgäu ist "die Viehscheid" gebräuchlich.

Viehscheid-Termine: Wann und wo ist Almabtrieb 2023 im Allgäu?

Mehrere Viehscheid-Termine 2023 im Allgäu und darüber hinaus sind bereits fix. Diese Alpabtriebe finden statt:

Viehscheid Kranzegg bei Rettenberg (Oberallgäu): Freitag, 8. September 2023, ab 9 Uhr

Viehscheid Pfronten (Ostallgäu): Samstag, 9. September 2023, ab 10 Uhr





(Ostallgäu): Samstag, 9. September 2023, ab 10 Uhr Viehscheid Seeg (Ostallgäu): Samstag, 9. September 2023, ab 10 Uhr

Viehscheid Nesselwängle im Tannheimer Tal (Tirol): Sonntag, 10. September 2023 (Uhrzeit noch nicht bekannt)

Viehscheid Bad Hindelang (Oberallgäu): Montag, 11. September 2023, ab 8.30 Uhr

Viehscheid in Schöllang (Oberallgäu): Dienstag, 12. September, 2023. (Uhrzeit noch nicht bekannt)

Viehscheid Oberstdorf (Oberallgäu): Mittwoch, 13. September 2023, ab 8.30 Uhr





(Oberallgäu): Mittwoch, 13. September 2023, ab 8.30 Uhr Viehscheid Oberstaufen (Oberallgäu): Freitag, 15. September 2023, ab 8.30 Uhr

Viehscheid Balderschwang (Oberallgäu): Freitag, 15. September 2023, ab 10 Uhr





(Oberallgäu): Freitag, 15. September 2023, ab 10 Uhr Viehscheid Grän-Haldensee im Tannheimer Tal (Tirol): Freitag, 15. September 2023 (Uhrzeit noch nicht bekannt)

Viehscheid Nesselwang (Ostallgäu): Freitag, 15. September 2023, ab 10 Uhr

Viehscheid Unterjoch bei Bad Hindelang (Oberallgäu): Freitag, 15. September 2023, ab 10 Uhr

Viehscheid Gunzesried bei Blaichach (Oberallgäu): Samstag, 16. September 2023, ab 9 Uhr





Viehscheid Immenstadt im Allgäu (Oberallgäu): Samstag, 16. September 2023, ab 9 Uhr





(Oberallgäu): Samstag, 16. September 2023, ab 9 Uhr Viehscheid Jungholz (Tirol): Samstag, 16. September 2023 (Uhrzeit noch nicht bekannt)

Viehscheid Pfronten-Röfleuten (Ostallgäu): Samstag, 16. September 2023, ab 10 Uhr

Viehscheid Schattwald im Tannheimer Tal: Samstag, 16. September 2023 (Uhrzeit noch nicht bekannt)

Viehscheid Wengen bei Weitnau (Oberallgäu): Samstag, 16. September 2023, ab 10 Uhr

Viehscheid Zell bei Eisenberg-Zell (Ostallgäu): Samstag, 16. September 2023, ab 10 Uhr

Viehscheid Hohenschwangau bei Schwangau (Ostallgäu): Samstag, 16. September 2023, ab 12.30 Uhr

Viehscheid Wertach (Oberallgäu): Montag, 18. September 2023, ab 8 Uhr

Viehmarkt Buching in Halblech (Ostallgäu): Montag, 18. September 2023, ab 9.30 Uhr

Viehscheid Riezlern (Kleinwalsertal, Vorarlberg): Dienstag, 19. September 2023, ab 8.15 Uhr

Viehscheid Bolsterlang (Oberallgäu): Dienstag, 19. September 2023, ab 8.30 Uhr

Viehscheid Tannheim im Tannheimer Tal (Tirol): Donnerstag, 21. September 2023 (Uhrzeit noch nicht bekannt)

Viehscheid Thalkirchdorf bei Oberstaufen (Oberallgäu): Freitag, 22. September 2023, ab 9 Uhr

Viehscheid Haldenwang (Oberallgäu): Samstag, 30. September 2023, 10 Uhr

Viehscheid Apfeltrang (Ostallgäu): Sonntag, 1. Oktober 2023, 10.30 Uhr

Maierhöfen (Westallgäu): Die Weidegenossenschaft Maierhöfen hat sich dazu entschieden, dass es in Zukunft keinen Alpzug mehr geben wird. An die Stelle des traditionellen Viehscheids tritt das Alpsommer und Heimatfest Maierhöfen, das vom 7. bis zum 10. September 2023 stattfinden wird.

Viehscheid Memhölz bei Waltenhofen (Oberallgäu): Dienstag, 3. Oktober 2023, 11 Uhr

Welche Viehscheid-Termine sind noch unklar?

Diese Viehscheid-Termine im Allgäu werden noch bekannt gegeben:

Viehscheid Heimhofen bei Grünenbach (Landkreis Lindau)

Viehscheide 2023 im Allgäu: Anreise und Übernachtung

Alle Angaben ohne Gewähr. Du kennst einen Viehscheid-Termin 2023 im Allgäu, den wir noch nicht erwähnt haben? Schreib uns: digitalteam@azv.de.

Bei der Suche nach freien Zimmern und Betten helfen die Touristenbüros und Gemeinden weiter. Generell raten die Veranstalter zum Viehscheid nicht mit dem Auto anzureisen. Besser ist die Anreise per Rad oder Bus und Bahn. Der ÖPNV empfiehlt sich insbesondere allen, die im Festzelt oder am Ausschank eine Maß Bier trinken wollen.