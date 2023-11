Im Allgäu starten an diesem Wochenende die ersten Weihnachtsmärkte. Doch auch sonst ist einiges los in der Region. Sechs Veranstaltungstipps aus der Redaktion.

An diesem Wochenende öffnen die ersten Weihnachtsmärkte im Allgäu. Weniger weihnachtlich geht es beim ersten Shopping-Contest in Lindau oder beim Volxmusik-Festival "Sound of Volxmusik" in Fischen zu. Kunst-Begeisterte können sich an diesem Wochenende auf das Lichtkunstprojekt "Kaufbeuren leuchtet" freuen. Alle Veranstaltungstipps der Redaktion für das Wochenende vom 17. bis 19. November auf einen Blick:

Kaufbeuren leuchtet

Erste Weihnachtsmärkte im Allgäu

Mnozil Brass in der Big Box

Shopping Contest im Lindaupark

Volxmusik-Festival Sound of Volxmusik in Fischen

Gschenkles-Markt in Wertach

Unter dem Motto "City. Nature. Future“ erstrahlt im Rahmen des Lichtkunstprojektes "Kaufbeuren leuchtet" zwischen Mittwoch, 15. November und Sonntag, 19. November das Rathaus in Kaufbeuren. In diesem Zeitraum zeigt der Künstler Benjamin Sandro Jantzen, auch bekannt als Pixelschubser, eine große Videoprojektion auf dem Gebäude in der Kaiser-Max-Straße. Ebenfalls dort wartet auf Besucherinnen und Besucher während des Projekts eine begehbare Gartenlandschaft, die der Künstler mit unzähligen Spiegelkugeln ausgestattet hat. Durch sie entsteht eine immersive Lichtkunst-Installation. Für das leibliche Wohl sorgen zwei Foodtrucks.

Am Freitag, 17. November haben anlässlich von "Kaufbeuren leuchtet" im Rahmen des "Candle Light Shopping" die Geschäfte in der Innenstadt von 17 bis 22 Uhr geöffnet.

An diesem Wochenende eröffnen gleich mehrere Märkte die Weihnachtsmarktsaison im Allgäu. Los geht es an den folgenden Orten:

Wiggensbacher Vorweihnacht (Oberallgäu)

Freitag, 17.11. von 17 bis 21 Uhr Samstag, 18.11. von 14 bis 21 Uhr Sonntag, 19.11. von 11 bis 18 Uhr



Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg (Unterallgäu)

Freitag, 17.11. von 15 bis 20 Uhr Samstag, 18.11. von 11 bis 20 Uhr Sonntag, 19.11. von 11 bis 20 Uhr Der Weihachsmarkt findet außerdem am folgenden Wochenende, 24. bis 26. November, statt.



Weihnachtsmarkt in Markt Rettenbach (Unterallgäu)Freitag, 17.11. von 15 bis 20 Uhr Samstag, 18.11. von 15 bis 20 Uhr



Mnozil Brass in der Big Box

In der Kemptener Big Box feiert am Samstag, 18. November die Band Mnozil Brass ihr 30-jähriges Jubiläum. Die sieben Musiker aus Österreich unterhalten ihre Gäste unter anderem mit Blasmusik, Schlager und Jazz sowie Kabarett-Einlagen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten kosten zwischen 42,20 Euro und 55,20 Euro.

Shopping-Contest im Lindaupark

Erstmalig kämpfen am Samstag, 18. November im Einkaufzentrum Lindaupark in Lindau drei Kandidatinnen und Kandidaten bei einem Shopping-Contest um den Titel "Shopping Star 2023". Dafür müssen sie im Rahmen eines festgelegten Budgets ein Outfit kaufen. Begleitet wird der Wettbewerb von einem Aktionstag von 10 bis 18 Uhr. Dabei erwartet Besucherinnen und Besucher unter anderem Live-Musik, Vorträge, eine kostenlose Typberatung sowie ein Meet & Greet mit dem Stylisten Boris Entrup, der unter anderem durch die Sendung "Germany's Next Topmodel" bekannt wurde.

Volxmusik-Festival Sound of Volxmusik in Fischen

Die Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben wird 70 Jahre alt und feiert das mit einem Indoor Festival. Beim "Sound of Volxmusic" Festival treten am Freitag, 17. November und Samstag, 18. November mehrere Bands im Kurhaus Fiskina in Fischen auf. Zusätzlich gibt es ein Rahmenprogramm mit Workshops, Filmvorführungen sowie Mitsing- und Tanzangeboten. Normale Tickets kosten für einen Tag 25 Euro und für beide Tage 40 Euro.

Gschenkles-Markt in Wertach

Im Engelsaal in Wertach bieten am Wochenende ausgewählte Kunsthandwerker und -handwerkerinnen ihre weihnachtlichen Kreationen an. Der Gschenkles-Markt hat am Samstag, 18. November von 12 bis 17 Uhr geöffnet und am Sonntag, 19. November von 10 bis 17 Uhr. Die Wirtin des Gasthofs zum Engel, zu dem der Saal gehört, bietet den Gästen eine Kuchenauswahl an.