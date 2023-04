Zum heutigen Mittwochabend hat die Gewerkschaft ver.di wird die Beschäftigten von Amazon in Graben bei Augsburg zum Streik aufgerufen. Mit Beginn der Nachtschicht soll der Arbeitskampf beginnen.

"Rahmenbedingungen haben sich nicht verbessert"

Der Zeitpunkt für den Streik ist nicht zufällig gewählt. Das anstehende Osterfest ist für Amazon ein besonders umsatzstarker Zeitraum. "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Beschäftigten haben sich in den ersten Monaten des Jahres keineswegs verbessert. Was die Beschäftigten mit den explodierenden Preisen das ganze letzte Jahr erleben mussten, setzte sich in den ersten Monaten des Jahres fort. Das mittlerweile viele am Monatsende kaum mehr Geld für Benzin haben, um zur Arbeit zu kommen, ist dramatisch. Auf der anderen Seite scheffelt Amazon nach wie vor Gewinne auf Kosten der Beschäftigten und tut so, als ob die Sorgen und Probleme der Beschäftigten das Unternehmen nichts angeht“, sagt Thomas Gürlebeck, von ver.di Bayern und Streikleiter in Graben in einer Pressemitteilung.

Existenzsichernde Tarifverträge gefordert

"Unsere Kolleginnen und Kollegen kämpfen mutig, ausdauernd und entschlossen gegen die drohende Armut weiter." Diese Entschlossenheit suche ihresgleichen. Das Mindeste was die Kolleginnen und Kollegen verdient hätten, seien existenzsichernde Tarifverträge. "Solange sich Amazon weigert die Tarifverträge des bayerischen Einzel- und Versandhandels anzuerkennen, werden wir zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen weiterkämpfen.", erklärt Gürlebeck weiter.

Kommen die Ostergeschenke noch an?

Zusätzlich zu dem angekündigten Streik wird am Donnerstag, den 06.04.2023 um ca. 7:00 Uhr eine Kundgebung mit den Streikenden vor dem Amazon Standort in Graben stattfinden. Der Streik wird offenbar auch Auswirkungen auf das Osterfest haben. Das ein oder andere Last-Minute-Ostergeschenk dürfte nicht mehr rechtzeitig seinen Weg zum Empfänger finden. "Da Ostern für Amazon eine hohe Umsatzrelevanz hat, gibt es keine bessere Gelegenheit, um auf die drohende Armut der Beschäftigten aufmerksam zu machen", so ver.di in der Pressemitteilung.

Das ist das Amazon-Werk in Graben

Im September 2011 hat Amazon das Logistikzentrum in Graben in der Nähe von Augsburg eröffnet. Mit einer Größe von 110.000 Quadratmetern oder 17 Fußballfeldern ist es eines der größten Logistikzentren in Deutschland. Es besteht aus sechs Lagerhäusern und hat eine direkte Verbindung zum Logistikdienstleister DHL.