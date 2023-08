Jedes Jahr findet am zweiten August-Wochenende das Dorffest in Rot an der Rot statt. Und das schon seit 1993. Zahlreiche Besucher strömten in den Ort um das Traditionsfest zu feiern.

Eröffnet wurde das Fest um 08:30 Uhr mit den Illertaler Alphornbläsern. Um 10:00 Uhr folgte dann ein Umzug mit historischen Gruppen und dem Dorfvolk. Im Anschluss konnten die Besucher auf der Freilichtbühne ein historisches Schauspiel erleben. Das Stück spielte im 16. Jahrhundert und schilderte die Schikanen unter denen das Volk durch die Obrigkeit leiden musste. Diese schlechte Behandlung führte dann zu einem Bauernaufstand.

Abwechslungsreiches Programm

Am Samstag gab es den ganzen Tag über gab es ein abwechslungsreiches Programm. Auf drei Bühnen treten mehrere Tanzgruppen und auch ein Zauberer auf. Abseits der Bühne gibt es dann ein großes Angebot an leckeren Speisen und Getränken. Besucher konnten auf einem Handwerkermarkt und einem riesigen Flohmarkt Geld ausgeben. Am Abend sorgte das Musikprogramm für gute Stimmung.

43 Bilder Am Wochenende fand das traditionelle Dorffest in Rot an der Rot bei Memmingen statt. Neben einem Umzug und Showprogramm gab es auch zwei Märkte und leckeres Essen. Fritz Pavlon

Oldtimershow und Fanfarenzug am Sonntag

Auch am Sonntag war noch viel geboten. Am Morgen ging es mit einer großen Oldtimershow los. Dann folgte erneut ein Konzert der Alphornbläser und auf den Bühnen spielten mehrere Blaskapellen. Daneben gab es ein Kinderprogramm und schließlich zog noch ein Fanfarenzug durch den Ort.