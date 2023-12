Mit einer eigenen Werbekampagne bemüht sich die Stadt Memmingen jetzt um mögliche Pflegeeltern.

Das Jugendamt der Stadt Memmingen möchte mit einer Werbekampagne neue Pflegefamilien gewinnen. „Pflegeeltern nehmen Kinder auf, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können. Sie geben diesen Kindern die Gelegenheit, in einem familiären Rahmen aufwachsen zu können und leisten damit eine gesellschaftlich höchst wertvolle Arbeit“, erläutert Jugendamtsleiter Michael Wagner.

Mit Plakaten auf der Suche nach Pflegefamilien

Das Jugendamt ist immer auf der Suche nach neuen Pflegemüttern und -vätern. Mit Plakaten und Flyern unter dem Motto „Pflegeeltern gesucht!“ soll in der Stadt auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Hierzu werden in den nächsten Tagen Plakate unterschiedlicher Größe und Flyer an Institutionen wie Vereine, soziale Einrichtungen und Religionsgemeinschaften versandt mit der Bitte, die Plakate aufzuhängen und für das wichtige Thema der Gewinnung von Pflegeeltern zu werben. „Wir hoffen“, so Wagner, „dass wir damit potenzielle Bewerber ansprechen, die bisher noch nicht Kontakt mit uns aufgenommen haben.“

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher unterstützt die Initiative des städtischen Jugendamtes mit voller Überzeugung. „Pflegefamilien geben jungen Menschen, die es nicht so leicht haben, ein liebevolles und geborgenes Zuhause. Dieses Engagement kann man nicht hoch genug schätzen“, sagt das Stadtoberhaupt.

Pflegeeltern bekommen Hilfe und Unterstützung

Für die Tätigkeit als Pflegeeltern ist keine bestimmte Qualifikation notwendig – entscheidend ist, dass die Pflegeeltern mit Empathie, Gelassenheit und einem großen Herz an ihre Aufgabe herangehen. Die Aufnahme der Kinder und Jugendlichen kann kurzzeitig oder auf Dauer erfolgen. Vom Jugendamt erhalten Pflegeeltern pädagogische Unterstützung und eine angemessene finanzielle Entschädigung für ihre Tätigkeit. Unverbindliche Informationen erhalten Interessenten beim Pflegekinderdienst des Stadtjugendamtes (Alena Bottos und Ariane Lässle) unter Tel. 08331/850-458 und -459 oder per E-Mail an jugendamt@memmingen.de. „Wir freuen uns auf hoffentlich viele neue Pflegeelternbewerber“, betonen Bottos und Lässle.