Ab dem 21. August wird das Memminger Rathaus eingerüstet. Grund dafür sind Reparaturarbeiten an den Holzfenstern.

Direkt neben dem eingerüsteten Steuerhaus wird nun auch am Rathaus ab 21. August ein Gerüst aufgebaut. Das teilte die Stadt Memmingen in einem kurzen Pressetext mit. Die Holzfenster an den Seiten zum Marktplatz und zum Garten von St. Johann Baptist müssen demnach dringend repariert und mit einem schützenden neuen Anstrich versehen werden. Das Gerüst wird bis Mitte Oktober bleiben.

Kleines Zeitfenster für Reparaturen

Für die notwendigen Reparaturen gibt es nur ein kleines Zeitfenster. Die Stadt will während der Heimatfeste ein zusätzliches Gerüst am Marktplatz vermeiden. Hinzu kommt, dass die Schutzfarbe für die Holzfenster beim Trocknen keine Temperaturen unter 10 Grad verträgt. Da es vor allem nachts im Herbst schon recht kalt werden kann, sollen die Arbeiten der Schreiner und Maler an den Fenstern vorwiegend im September erledigt werden.