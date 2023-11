Der Deutsche Wetterdienst gibt eine starke Unwetterwarnung wegen heftiger Schneefälle bis Freitag, den 11. Januar 2019, heraus. Es werden Schneehöhen bis fünfzig Zentimeter und Staulagen bis neunzig Zentimeter erwartet. Die Schulwegsicherheit kann sowohl in Teilen des Unterallgäus als auch in manchen Ostallgäuer Ortschaften nicht mehr gewährt werden, weshalb der Unterricht an mehreren Schulen entfällt. In den Ostallgäuer Schulen und an der Grund- und Mittelschule in Oy-Mittelberg fand am Mittwoch, 09.01. 2019 kein Unterricht statt. Auch in der Stadt Lindau durften die Schüler am Dienstag und Mittwoch zuhause bleiben. Nur in Schulen der Stadt Memmingen und manchen Unterallgäuer Bildungseinrichtungen entfällt der Unterricht bis einschließlich Freitag, 11.01.2019. An folgenden Schulen im Unterallgäu entfällt der Unterricht:

Bad Grönenbach: Grundschule, Mittelschule

Grundschule, Mittelschule Bad Wörishofen: Grundschule, Mittelschule, Wirtschaftsschule, Fachoberschule, Berufsoberschule, Hotelfachschule, Gastgewerbliche Berufsschule, Berufsfachschule für Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement

Grundschule Erkheim: Grundschule, Mittelschule

Grundschule, Mittelschule Illerbeuren: Grundschule

Grundschule Kammlach: Grundschule

Grundschule Legau: Grundschule, Mittelschule

Grundschule, Mittelschule Markt Rettenbach: Grundschule, Mittelschule

Grundschule, Mittelschule Memmingerberg: Grundschule, Mittelschule

Grundschule, Mittelschule Mindelheim: Grundschule, Mittelschule, Realschulen, Gymnasium, Staatliche Berufsschule, Staatliche Technikerschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schulvorbereitende Einrichtung

Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium Sontheim: Grundschule

Grundschule Türkheim: Grundschule, Mittelschule, Gymnasium

Grundschule, Mittelschule, Gymnasium Westerheim: Grundschule

Grundschule Wiedergeltingen: Grundschule

Grundschule Wolfertschwenden: Grundschule

Grundschule Woringen: Grundschule

Die Stadt Memmingen teilte mit, dass der Unterricht an allen Schulen aller Schularten der Stadt entfällt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage desLandratsamts Unterallgäu. Die zuständige Kommission aus Vertretern des Schulamtes, der Schulen und Bauhöfe kündigt für die Folgetage jeweils eine Neubewertung der aktuellen Wetterlage an.