Serena Oexle aus Heimertingen hat bei dem neuen "Tribute von Panem"-Prequel mitgespielt. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt die 20-jährige Unterallgäuerin, was sie überrascht hat.

Den entscheidenden Anruf bekam Serena Oexle auf der Arbeit. "Ich bin gleich zu meinem Lieblingskollegen gerannt und habe ihm davon erzählt", erinnert sie sich. Denn es war offiziell: Sie wird eine Rolle in "The Ballad of Songbird and Snakes" - dem Prequel der beliebten dystopischen Filmreihe "Tribute von Panem" - spielen. Am 16. November startet der Film in deutschen Kinos.

"Tribute von Panem Prequel" zeigt Vorgeschichte von Präsident Snow

Der Blockbuster zeigt die Vorgeschichte von Coriolanus Snow, der in der Filmreihe als der tyrannische Präsident Snow bekannt ist. Angefangen hat er aber als Mentor von Lucy Gray Baird - eine der 24 Tribute, die später mit den anderen Teilnehmern der sogenannten "Hungerspiele" bis zum Tod kämpfen müssen.

Serena Oexle aus Heimertingen sammelte bereits Erfahrung vor der Kamera

Für Serena Oexle ist das Schauspiel-Business nichts Neues: Die 20-Jährige, die ursprünglich aus Heimertingen kommt, stand bereits für "Bibi und Tina" vor der Kamera. Eine Hollywood-Filmproduktion in dieser Größenordnung hat sie jedoch noch nicht erlebt.

