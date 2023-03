Allgäuer berichten von Ausfällen des TV-Signals bei Vodafone Kabel Deutschland. Am Dienstag sollte das Problem gelöst sein, doch es tritt weiter auf.

Für viele Vodafone-Kunden im Raum Memmingen gibt es derzeit Ausfälle beim TV-Signal. Seit mehreren Tagen funktionieren stundenlang weder Fernsehen noch Streaming-Dienste (Video-on-Demand und Radio), berichten Betroffene. Grund dafür ist laut Vodafone-Sprecher Thomas Martha ein Software-Fehler in einem Übertragungssystem: „Da der Fehler jeweils nur kurzzeitig auftrat, gestaltete sich die Eingrenzung und Beseitigung schwierig.“

Betroffene berichten unserer Redaktion von angeblichen vier bis fünf Stunden, in denen der komplette Fernsehempfang am Samstag weg war. Und auch am Montag seien es zwei bis drei Stunden gewesen, in denen sich kein Fernsehen schauen ließ. Telefonie und Internet sind aber weiterhin verfügbar. Die Probleme fingen offenbar vor einer Woche an.

Ende der Störung ist noch nicht in Sicht

Eigentlich sollte die Störung dem Vodafone-Sprecher zufolge bereits am Montag durch den System-Lieferanten beendet worden sein – Kundinnen und Kunden meldeten allerdings weiterhin Einschränkungen. Auch am Dienstag traten demnach Fehler auf. Wie lange diese Probleme anhalten und ob diese ebenfalls auf dem Software-Fehler basieren, ist noch nicht bekannt. Insgesamt sind im Großraum München etwa 10.000 Menschen von den Störungen bei Kabel-TV betroffen.

Vodafone hat dazu via Twitter bislang noch keine Stellung bezogen. Offenbar ist dem Anbieter eine solche Störung jedoch bekannt. Auf der Webseite von Vodafone sind auf der Störungskarte entsprechende Probleme eingetragen. Demnach sind weite Teile Bayerns betroffen. Die Probleme wurden dort am Samstagabend um 20.50 Uhr gemeldet. Derzeit seien sie in Bearbeitung.