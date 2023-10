Am Dienstag fand bei bestem Wetter der Buxachtallauf in Memmingen statt. Bereits zum 16. Mal traten sowohl große als auch kleine Läufer der Triathlonabteilung der TV Memmingen gegeneinander an. Die Gewinner und die besten Bilder des Tages finden Sie in folgendem Artikel.

Am 3. Okober, dem Tag der deutschen Einheit fand in Memmingen der 16. Buxachtallauf statt. Zahlreiche Zuschauer säumten die Laufstrecke sowie das Start- und Zielgelände und feuerten die großen und kleinen Läufer der Triathlonabteilung des TV Memmingen an.

79 Bilder Siegfried Rebhan

Die Sieger bei den Männer im Hauptlauf:

Niklas Breimaier, Kronburg Timo Scholz, TSV Legau Tobias Seitz, Laufsport Saukel b_faster

Die Siegerinnen bei den Frauen: