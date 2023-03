Bei einem schweren Unfall zwischen Bad Grönenbach und Herbisried ist am 08. September eine 65-jährige Radfahrerin getötet worden. Seit Dienstag steht ein 61-jährige LKW-Fahrer, der mutmaßliche Unfallverursacher, vor dem Memminger Landgericht.

Der mittlerweile 61-jähriger LKW-Fahrer soll die 65-jährige Frau zwischen Bad Grönenbach und Herbisried an einem frühen Donnerstagabend erfasst haben und anschließend geflüchtet sein. Die Frau starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Laut Anklage hätte der LKW-Fahrer die Radlerin auf dem Streckenabschnitt frühzeitig erkennen müssen. Außerdem soll er deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein. Der Angeklagte schweigt am ersten Verhandlungstag zu den Vorwüfren.

