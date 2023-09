Am Sonntag hat das Tierheim Memmingen einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Bei bestem Wetter kamen zahlreiche Besucher um sich im Tierheim umzuschauen und das große Freizeit- und Essensangebot auszuprobieren.

Das Tierheim in Memmingen am Vogelsbrunnen 15 lud zum Tag der offenen Türe ein - und alle kamen. Die Resonanz an diesem herrlichen Spätsommertag war überwältigend. Man hatte den Eindruck halb Memmingen ist gekommen. Kein Wunder, war doch für Groß und Klein ein umfassendes Programm geboten. Auch für's leibliche Wohl war bestens gesorgt. Neben dem Angebot an Getränken jeder Art gab es auch Steaks, Bratwurst, Wienerle, Weisswurst mit Breze, Pommes, Lachssemmel, Butterbrezen und so weiter. Darüber hinaus auch Kuchen, Torte und Kaffee.

Großes Freizeitangebot

Das Freizeitangebot war ebenfalls nicht minder groß. Torwandschießen, Kinderschminken, Ponyreiten mit dem gemeinnützigen Verein "Pferde für unsere Kinder e.V.", eine riesige Hüpfburg, ein Flohmarkt sowie ein Glücksrad standen zur Verfügung und alles wurde rege genutzt. Sehenswert war auch die Parade der historischen Mopeds des Mopedklubs "Allgeier 50".

Knapp 200 Tiere untergebracht

Neben all diesen Angeboten hatten die Gäste auch die Gelegenheit sich im ganzen Gelände des Tierheimes, das um die 5.000 Quadratmeter umfasst, umzusehen. Und zu sehen gab es wirklich viel. Insgesamt sind durchschnittlich an die 200 Tiere hier untergebracht. Dabei geht es hier nicht nur um Katzen und Hunde, die allerdings schon die Mehrheit ausmachen. Nein, dazu gehören auch Schildkröten aller Art, Hamster, Meerschweinchen, Hühner, Sittiche, Papageien und sogar ein farbenprächtiger Goldfasan ist zu sehen.

Hunde-Hindernis-Parcour

Um 11:00 Uhr begann dann die große "Top-Dog-Show", bei der die Hunde einen Parcour aus verschiedenen Hindernissen in einer vorgegebenen Zeit bewältigen mussten. Um 12:30 Uhr war dann die feierliche Preisverleihung mit OB Jan Rothenbacher, dem ersten Vorstand Markus Feldmeier und dem Tierarzt und stellvertretendem Vorsitzenden Dr. Martin Hofmann, bei der die Sieger, sowie ihre Frauchen und Herrchen prämiert wurden.

Lebensretter auf vier Pfoten

Danach demonstrierte Sven Markmann vom Bayerischen Roten Kreuz die Rettungshundestaffel in einem beeindruckenden, umfangreichen Programm das die Vorführung von , Flächensuche, Trümmersuche und Gehorsamstraining umfasste.

