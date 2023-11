Nächstes Jahr werden im Landkreis Unterallgäu wieder herausragende Sportlerinnen und Sportler geehrt. Die Vereine können ab sofort Mitglieder anmelden, die sich durch besondere Leistungen ausgezeichnet haben. Ein Termin für die Ehrung steht auch schon.

Wenn Schützinnen auf Beachvolleyballer treffen, wenn Tauzieher und Radsportler zusammenkommen oder wenn Schwimmer gemeinsam mit Eiskunstläuferinnen auf der Bühne stehen: Dann zeichnet Landrat Alex Eder zusammen mit Benjamin Adelwarth vom Kreisverband Unterallgäu des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus.

Ehrung im Mindelheimer Forum

Stattfinden wird der Ehrungsabend für das Sportjahr 2023 voraussichtlich am 11. April 2024 im Mindelheimer Forum. "Ich freue mich schon, wenn wir auch wieder einen besonderen Überraschungsgast in unserer Mitte begrüßen dürfen", so Eder.

Anmeldung bis 20. Januar

Zunächst sind aber die Vereine gefordert: Sie können Einzelsportler oder Mannschaften, die bei schwäbischen, bayerischen, deutschen oder internationalen Meisterschaften erfolgreich waren, bis spätestens 20. Januar für die Ehrung melden. Ausgezeichnet werden zum Beispiel auch Meistermannschaften im Fußball sowie Sportler, die in einen bayerischen beziehungsweise deutschen A- oder B-Kader berufen wurden oder die das Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes mehrfach abgelegt haben. Die genauen Kriterien für die Ehrung sind im Internet unter www.unterallgaeu.de/sportlerehrung nachzulesen. Vereine können dort ihre Sportler/Mannschaften online melden.