Rein in die Badeklamotten und ab zum See heißt es am Samstag, 1. Juli, in Memmingen. Dort steigt die Summer-See-Beats-Party in der Neuen Welt.

Am Samstag, 1. Juli 2023, wird an der Wakeboard-Anlage in der Neuen Welt, ein langgezogener Stadtpark im Norden von Memmingen, gefeiert. An diesem Tag können sich Interessierte von 17 bis 20 Uhr kostenfrei auf’s Wakeboard stellen. Später, ab 20:30 Uhr, findet auf der Anlage die Wakeboard-Stadtmeisterschaft statt.

Anschließend ist Party angesagt. An der Seebühne legen DJ Short-T und DJ Jascha auf. Essen gibt es am Foodtruck 267gramm und für Getränke ist auch gesorgt.