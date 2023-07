Während der Süden und Südosten Europas unter der Hitze leidet, wird das Wetter im Allgäu in den nächsten Tagen eher kühl und nass.

Während weite Teile Europas weiter hohe Temperaturen verzeichnen, bleibt es im Allgäu in den nächsten Tagen weiter ziemlich kühl. Statt Sonnenschein dominiert erstmal das Regenwetter.

Wetter am heutigen Dienstag (25.7.)

Heute erreichten die Höchstwerte im Allgäu maximal 19 Grad - an den Bergen sogar nur 16 Grad. Dazu ist es regnerisch nass. Erst am Nachmittag lassen die Niederschläge weiter nach und es wird trocken. Die Sonne lässt sich kaum blicken. Dafür gibt es teils stürmische Böen.

So wird das Wetter am Mittwoch - Regen und kühl

Am morgigen Mittwoch setzt sich das trübe Regenwetter im Allgäu fort. Die Temperaturen liegen im südlichen Oberallgäu bei 8 Grad in den Morgenstunden und maximal 15 Grad am Nachmittag. In tieferen Lagen ist es geringfügig wärmer - hier zeigt das Thermometer zwischen 9 Grad und höchstens 17 Grad. Es ist den ganzen Tag über bewölkt. Besonders vormittags und am Abend gibt es Regenschauer.

Wetter im Allgäu: Etwas wärmer und trocken am Donnerstag

Ab Donnerstag steigen die Temperaturen dann wieder und zumindest einen Tag lang scheint ab und zu die Sonne. Die Tagestemperaturen liegen im Allgäu zwischen 9 Grad am Morgen und 22 Grad am Nachmittag. An den Bergen scheint vormittags die Sonne, im Laufe des Tages zieht der Himmel dann zunehmend zu. Im Unterland gibt es am Donnerstag ein gegensätzliches Bild: Hier ist der Vormittag bewölkt und ab mittags zeigt sich immer mehr die Sonne.

Allgäu-Wetter am Freitag: Regen, aber warm

Richtung Wochenende prägt dann wieder Regenwetter das Wetterbild. Die Temperaturen steigen am Freitag dafür auf maximal 26 Grad an. Vormittags gibt es im ganzen Allgäu einen Mix aus Sonne und Wolken, danach kann es dann immer wieder Regenschauer geben.

Wochenend-Wetter im Allgäu: Wieder kühl und nass

Die Aussichten fürs Wochenende: Es wird wieder etwas kühler mit Temperaturen von maximal 23 Grad. Dazu weiter Regen im Allgäu.