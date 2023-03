Die all-in.de-Singleparty im Kaminwerk in Memmingen: Schon zum 19. mal haben einsame Allgäuer Herzen die Gelegenheit genutzt.

Das Motto: "Zeit für Schmetterlinge im Bauch!"

Besonders jetzt im beginnenden Frühling sind Singles oft auf der Suche nach ihrem passenden Gegenstück. Pandemiebedingt musste die legendäre Single-Party in den letzten Jahren ausfallen. Vergangenen Samstag war es dann aber wieder höchste Zeit! 800 Singles (und ein paar neugierige Nicht-Singles und Paare) sind ins Kaminwerk gepilgert, um zusammen zu feiern und die Fühler auszustrecken.

23 Bilder

Speeddating, Flirtengel, Single-Postamt

Singles konnten flirten, turteln und sich verlieben. Schon am Eingang konnten sich die Gäste entscheiden: Herzaufkleber in verschiedenen Farben zeigten die Flirtbereitschaft. Beim Speeddating im Nebenraum ging es darum, innerhalb einer Minute jemanden kennen zu lernen: Verkuppeln im Schnellverfahren. Anschließend hatte man ja noch genügend Zeit, an der Bar oder in der "Kuschelecke" das Gespräch in Ruhe fortzusetzen. Flirtengel verteilten Geschenke und auf dem Single-Postamt konnten sich Verliebte und Umschwärmte anonyme Nachrichten schreiben, um ihrem Glück auf die Sprünge zu helfen. Für die volle Tanzfläche sorgte der erfahrene Allgäuer DJ Charly Wolf.