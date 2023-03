Die all-in.de-Singleparty: Schon zum 17. Mal volles Haus im Kaminwerk in Memmingen. Die Frühlings-Ausgabe des Flirtportals all-in.de/singles am Samstag stand unter dem Motto "Zeit für Schmetterlinge im Bauch!" Singles konnten flirten, turteln und sich verlieben.

Natürlich waren auch vereinzelt wieder Paare und Vergebene unterwegs, einfach der Party halber. Schon am Eingang konnten sich die Gäste entscheiden: Herzaufkleber in verschiedenen Farben zeigten die Flirtbereitschaft. Beim Speeddating im Nebenraum ging es darum, innerhalb einer Minute jemanden kennen zu lernen: Verkuppeln im Schnellverfahren.

118 Bilder Tobias Schweier

Anschließend hatte man ja noch genügend Zeit, an der Bar oder in der "Kuschelecke" das Gespräch in Ruhe fortzusetzen. Flirtengel verteilten Geschenke und auf dem Single-Postamt konnten sich Verliebte und Umschwärmte anonyme Nachrichten schreiben, um ihrem Glück auf die Sprünge zu helfen. Außerdem war Amor als Liebesbote unterwegs. Besucher haben ihm Aufkleber mit der eigenen Telefonnummer oder einem Herz überreicht und Amor hat die/den Auserwählte(n) mit seinem Pfeil "getroffen" und die Botschaft übergeben. Für die volle Tanzfläche sorgte DJ Matthias Ressler.