Die Memminger Brauerei ist insolvent, die Gesellschafter streiten. Und nun wird in Memmingen kein Memminger Bier mehr hergestellt.

Schwere Zeiten für die Memminger Brauerei. Das Unternehmen war nach Angaben der Geschäftsführung wegen des coronabedingten Absatzrückgangs und des rapiden Anstiegs der Energiepreise in wirtschaftliche Schieflage geraten. Personal wurde deutlich abgebaut - und inzwischen wird in dem Betrieb auch kein Bier mehr hergestellt - das Unternehmen heißt jetzt: "Memminger Getränkeservice und Gastro GmbH".

Die Memminger Brauerei wurde im Jahr 1886 gegründet und war in der Vergangenheit unter dem Namen "B&E" bekannt. Neben einer breiten Palette von Bieren vertreibt das Unternehmen auch Erfrischunggetränke in Eigenmarke und unter dem Namen Libella.