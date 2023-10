Nach Erneuerung der Fahrbahndecke am Königsgraben gibt es zwischen der Buxacher Straße und der Ulmer Straße einen neuen Schutzstreifen für Radfahrer in Memmingen.

Am Königsgraben im Abschnitt zwischen der Buxacher Straße und der Ulmer Straße wurde in den vergangenen Wochen die Fahrbahndecke erneuert. Auch die Fahrbahnmarkierung wurde in diesem Zusammenhang angepasst. Künftig steht für Radfahrende auf der Fahrbahn beidseitig ein Schutzstreifen zur Verfügung. An den Ampelanlagen wurden die bereits bewährten aufgeweiteten Radaufstellstreifen markiert. Nach vorausgegangener Abstimmung zwischen der Polizei Memmingen und den Fachbehörden der Stadt wurde die Maßnahme diese Woche durch das Tiefbauamt umgesetzt.

Schutzstreifen sorgt für zusätzliche Sicherheit

Häufig wird das schnelle Radfahren in der Grimmelschanze - insbesondere im Bereich des Spielplatzes - bemängelt. Durch den Schutzstreifen wird die Möglichkeit des Radfahrens auf der Fahrbahn sichtbar gemacht und gezeigt: Hier sind Radfahrende unterwegs. Das Radfahren in der Grünanlage ist unter besonderer Rücksichtnahme auf die Fußgänger und insbesondere auf die spielenden Kinder weiterhin erlaubt.