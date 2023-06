Lego hatte den Baukran des Allgäuer Konzerns Liebherr schon 2022 angekündigt. Dann haben sich die Entwicklungen verzögert. Jetzt wurden erste Bilder geleakt.

Ursprünglich war der neue Liebherr Lego-Kran den Fans der Bausteine schon für 2022 angekündigt worden. Dann hat sich die Veröffentlichung allerdings verzögert. Nun soll das Bau-Set bestehend aus fast 3.000 Teilen im August 2023 auf den Markt kommen. Nun sind erste Fotos vom Raupenkran geleakt worden, der als eine der größten Lego-Technic-Neuheiten des Jahres gilt.

Die ersten Fotos geleakt: Das ist der LEGO Technic 42146 Liebherr LR13000 Raupenkran

Der Baukran von Liebherr ist im Original rund 200 Meter hoch. Liebherr

Demnach soll der LEGO Technic 42146 Liebherr LR13000 Raupenkran vielleicht das größte Lego-Technic-Set bisher werden. Für den Bauspaß müssen LEGO-Fans offenbar tief in die Tasche greifen: 679,99 Euro soll der Raupenkran kosten. Damit wäre das Set auf jeden Fall das teuereste Lego-Technic-Set bisher.

Was bekommen die Käufer für ihr Geld? 2.883 Elemente sollen im Raupenkran verbaut werden - mit Vorbehalt. Dennn laut Leak könnne sich der Umfang des Sets noch verändern. Klar sei, dass der LEGO Technic 42146 Liebherr LR13000 Raupenkran deutlich schwerer ausfallen wird, als vergleichbare Lego-Technic-Modelle. Das liegt an den Ausgleichgewichten des Krans - die insgesamt laut Szeneportal stonewars.de rund einen Kilo wiegen sollen.

Der Raupenkran soll rund einen Meter hoch werden und Fans dürfen damit rechnen, dass auch hier mehrere Smart-Hubs und Motoren verbaut sind.

LEGO Technic 42146 Liebherr LR13000 Raupenkran: Das ist das originale Vorbild

Das Original wartet ebenfalls wie sein LEGO-Nachfolger mit beeindruckenden Maßen auf: Bei einer Höhe von etwa 155 Metern kann der Raupenkran, der zu den größten und leistungsstärksten Modellen der Welt zählt, eine Maximale Traglast von bis zu 3.000 Tonnen heben. Das Monstrum kommt hauptsächlich beim Bau von Kraftwerken und Raffinerien zum Einsatz.

Liebherr selbst ist ein internationaler Konzern mit Wurzeln im Allgäu. Denn der Baumaschinen-Hersteller, der sich mittlerweile zum Mischkonzern gewandelt hat, wurde an der Grenze zum Unterallgäu, in Kirchdorf gegründet. Heute befindet sich die Liebherr-Zentrale in Bulle in der Schweiz.