Zur nächsten Bundestagswahl bekommt Bayern einen Wahlkreis mehr. Der neue Wahlkreis geht ins Allgäu.

Bayern soll zur Bundestagswahl 2025 einen weiteren Wahlkreis erhalten. Laut einem Bericht von allgaeuer-zeitung.de wird es künftig einen Wahlkreis Memmingen geben. Das wäre dann der 47. Wahlkreis in Bayern. Grund dafür sei die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland. Während die Bevölkerungszahl im Osten Deutschlands sinkt, steigen die Einwohnerzahlen in Bayern.

Auf künftig einen Wahlkreis verzichten muss dann künftig wohl das Bundesland Sachsen-Anhalt. Dort schrumpfe die Zahl der Wahlkreise von neun auf acht, heißt es auf allgauer-zeitung.de weiter. Einen entsprechende Gesetzentwurf werde die Ampel-Koalition Anfang November in den Bundestag einbringen.

Wahlkreis Memmingen gab es bis in die 1960er-Jahre

Derzeit gehören die Stadt Memmingen und weite Teile des Unterallgäus zum Wahlkreis 257 - Ostallgäu. Dieser besteht unter anderem aus der Stadt Kaufbeuren, der Stadt Memmingen, dem Landkreis Ostallgäu und weiten Teilen des Landkreises Unterallgäu. Der 47. bayerische Wahlkreis Memmingen könnte künftig aus Teilen der bisherigen Wahlkreise Augsburg-Land, Ostallgäu und Neu-Ulm gebildet werden. In der Vergangenheit gab es bereits einen Wahlkreis Memmingen. Dieser bestand bis zur Wahlkreisreform Mitte der 1960er Jahre. Weitere Wahlkreise zur Bundestagswahl in Schwaben sind bislang: Wahlkreis 252 - Augsburg-Stadt, Wahlkreis 253 - Augsburg-Land, Wahlkreis 254 - Donau-Ries, Wahlkreis 255 - Neu-Ulm, Wahlkreis 256 - Oberallgäu.

Wann ist die nächste Bundestagswahl?

Der Bundestag wird für jeweils vier Jahre gewählt. Die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag wird zwischen Dienstag, 26. August 2025 und Sonntag, 26. Oktober 2025 stattfinden. Grundlage dafür ist der Artikel 39 des Grundgesetzes. Dieser besagt, dass die Neuwahl frühestens 46 Monate und spätestens 48 Monate nach dem Beginn der laufenden Wahlperiode stattfinden muss. Nach dem Bundeswahlgesetz muss die Wahl in Deutschland aber immer an einem Sonntag oder an einem Feiertag stattfinden.

