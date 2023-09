Mit einem Friedensgruß in mehreren Sprachen starten am Sonntag, 17. September, die 1. „Wochen der Vielfalt“, um 17 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz (bei Regen in der Kinderlehrkirche).

Der Friedensgruß wird von Vertreterinnen und Vertretern mehrerer Religionsgemeinschaften und der beteiligten Organisationen gesprochen. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher und Patricia Isac, Vorsitzende des Integrationsbeirats, eröffnen die „Wochen der Vielfalt“. Es singt der internationale Frauenchor „Silk Road“ unter Leitung von Otfried Richter.

Einiges geboten bei den ersten "Wochen der Vielfalt" in Memmingen

Ein vielfältiges Programm wird von Schulen, Museen, der Stadtbibliothek, Kirchen und Religionsgemeinschaften, von Jugendeinrichtungen, der Sozialen Stadt Ost und vielen anderen Einrichtungen gemeinsam gestaltet. Organisiert werden die „Wochen der Vielfalt“ vom Integrationsbeirat der Stadt Memmingen.

Das ist ein Auszug aus dem Programm in der ersten Woche:

Am Montag, 18. September, wird eine Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung “Menschen in Bewegung” um 19 Uhr in der Aula des Vöhlin-Gymnasiums eröffnet. Nele Marks, eine der Gestalterinnen der Ausstellung, wird in die Ausstellung einführen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit der Diskussion.

Ein Schnupperkurs Deutsch wird am Dienstag, 19. September, von 9-12 Uhr im Internationalen Frauentreff (Herrenstraße 22, Zugang über Buchdruckergasse) angeboten.

Mit einer kindgerechten Ausstellung „Kinder haben Rechte“ machen der Kinderschutzbund Memmingen und die evangelisch-lutherische Gemeinde St. Martin am Weltkindertag, 20. September, ab 14 Uhr am Martin-Luther-Platz auf Kinderrechte aufmerksam. Das Spielmobil des Kinderschutzbundes steht ab 14 Uhr allen kleinen Gästen zur Verfügung.

Alkoholfreie Cocktails für junge Menschen aller Nationen (bis 21 Jahre) gibt es am Mittwoch, 20. September, um 15 Uhr im Jugendtreff Splash (Wartburgweg 2) unter dem Motto „Die Mischung macht's!“. Ebenfalls um 15 Uhr wird Kindern in der Stadtbibliothek zweisprachig auf Rumänisch und Deutsch vorgelesen.

Viel Programm ist am Donnerstag, 21. September, geboten. Um 9 Uhr wird im Frauenkaffee International des Vereins Bürger für Bürger – Lebendiger Westen (Buxheimerstr. 95A) gemeinsam gekocht. Um 14 Uhr findet eine Vernissage der Kindermalgruppe des Integrationsprojekts MIR (Münchner Str. 40) statt.

Ein ganz besonderes Angebot hat auch die MEWO Kunsthalle am Donnerstagabend von 18-21 Uhr mit der Fotoaktion „Gesichter der Stadt“. Jede:r ist willkommen und wird mit der Kamera portraitiert. Einen Irischen Abend der VHS gibt es um 20 Uhr im Maximilian-Kolbe-Haus und um 20 Uhr wird im Kaminwerk der Film „Nicht ganz Koscher" gezeigt.

Weitere Informationen zu den "Wochen der Vielfalt" in Memmingen und dem Programm gibt es auf der entsprechenden Internetseite der Stadt Memmingen.