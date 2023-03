Sechs Jahre lang war Marina Rehklau die Blumenkönigin von Memmingen und hat als solche die Stadt bei zahlreichen Evnets in ganz Deutschland repräsentiert. Jetzt hat sie das Zepter abgegeben. Die neue Blumenkönigin Alina Flemming startet im Mai bei "Memmingen blüht".

Blumenkönigin Marina, die "Orchidee", war in ihrer Amtszeit viel unterwegs. Sie begleitete den Oberbürgermeister bei "Memmingen blüht", verschenkte Rosen beim Stadtfest, Weinfest oder dem Fest der Kulturen und repräsentierte Memmingen beim Traunsteiner Rosenfest, bei der Grünen Woche in Berlin oder beim Rapsblütenfest auf der Insel Fehmarn. "Ich danke Ihnen für Ihre herzliche Art und Ihr Engagement rund um Memmingen blüht. Sie waren eine wunderbare Botschafterin unserer Stadt", so Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder bei der Verabschiedung von Blumenkönigin Marina Rehklau im Rathaus.

Marina: "Werde die Zeit nie vergessen"

"Danke für Ihre tolle Repräsentanz bei Memmingen blüht", würdigte auch Hermann Oßwald, Vorsitzender des Stadtmarketing Memmingen e.V. . Er überreichte der scheidenden Blumenkönigin einen prächtigen Blumenstrauß. "Es war für mich eine wunderschöne Zeit als Blumenkönigin, ich habe es sehr gerne gemacht und werde diese Zeit in meinem Leben nie vergessen", bekräftigte Marina Rehklau. Nach sechs Jahren gibt sie das Zepter ab an Alina Flemming.

Alina Flemming (21) wird ab 13. Mai neue Memminger Blumenkönigin A. Wehr/ Pressestelle Stadt Memmingen

Memminger Blumenkönigin Alina (21): Erste Amtshandlung im Mai

Oberbürgermeister Schilder begrüßte die 21-jährige Alina als neue Blumenkönigin. Die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin arbeitet laut einer Pressemitteilung der Stadt auf der Kinderintensivstation des Memminger Klinikums. Ihr erster Einsatz als Memminger Blumenkönbigin: am Samstag, 13. Mai 2023, bei "Memmingen blüht". Was für den ersten Auftritt noch fehlt, ist das prächtige Blumenkleid, das sie als Repräsentantin tragen wird. Es wird in den nächsten Wochen noch geschneidert.