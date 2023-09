Am Donnerstag, den 14. September findet ein bundesweiter Warntag statt. Auch in Memmingen wird es an dem Tag laut.

Einer Pressemitteilung der Stadt Memmingen zufolge, wird das Memminger Amt für Brand- und Katastrophenschutz am nächsten bundesweiten Warntag die Technik des mobilen Warnsystems in der Feuerwache am Rennweg testen. Um 11:00 Uhr wird der Warnton im Umfeld der Feuerwache zu hören sein.

Was wird noch überprüft?

Auch weitere Technik für die Warnung der Bevölkerung wird an diesem Tag erprobt. Beim Test geht es auch darum, das System der Warnung auf die Mobiltelefone der Bevölkerung (Cell Broadcast) deutschlandweit zu testen. Die Warnung über die Mobilen Warnsysteme wie Apps (Katwarn, Nina, etc. ) erfolgt laut Pressemitteilung diesmal über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.