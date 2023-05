Burger, Halloumi Bowls, oder Allgäuer Kässpatzen: Auf dem Streetfood Markt in Memmingen gibt es jetzt wieder was für den Gaumen.

Currywurst, Döner, Pizza - alles zweifelsohne lecker, aber manchmal hat man dann doch Lust auf ein paar neue Geschmackserlebnisse. Ab dem heutigen Freitag gibt es auf dem Streetfood-Markt in Memmingen wieder kulinarische Abwechslung und neue Eindrücke für die Geschmacksknopsen.

Wann findet der Streetfood-Markt in Memmingen statt?

Der Memminger Streetfood-Markt findet von Freitag bis Sonntag auf dem Hallhof in Memmingen statt. Die Öffnungszeiten sind:

Freitag 19.05. 17:00- 23:00 Uhr

Samstag 20.05. 11:00- 22:00 Uhr

Sonntag 21.05. 11:00- 19:00 Uhr

Das gibt es am Wochenende auf der Streetfood-Meile in Memmingen zu essen

Auf dem Memminger Streetfood-Markt gibt es diesmal unter anderem Wagyu-Burger, vegetarische Falafel Wraps, vegane Halloumi Bowls, Kartoffelspiralen, Tacos, Beef Brisket, Cinnamon Rolls, Rumpsteak, Pommes, Salsicca mit Pecorino, Allgäuer Kässpatzen, orientalische und indische Spezialitäten, Schokofrüchte und Waffeln am Stiel. Dazu natürlich jede Menge Getränke, Cocktails und Co.

Streetfood in Memmingen: Das ist das Programm

Auf dem Streetfood-Markt in Memmingen ist aber nicht nur was für den Gaumen geboten - es gibt auch musikalische Schmankerl. Live-Bands und DJ's sorgen für die passenden Sound-Rahmen. Am Freitag ab 17 Uhr legt das DJ-Duo Tengood und Bosporus auf, am Samstag spielen dann Blues-Urgestein Bernd Rinser und French Connection. Am Sonntag wird die Streetfood-Meile in Memmingen dann von Max Jäger und Adi Hauke bespielt.

Nächster Halt für den Streetfood-Markt ist Kempten

Ab kommenden Samstag gibt es dann übrigens auch in Kempten leckeres Streetfood. Von Samstag, 27. Mai 2023 bis einschließlich Montag, 29. Mai 2023 macht der Streetfood-Zirkus dann Station auf dem Hildegardplatz Station. Im Juli gibt es die Leckereien aus den Foodtrucks dann auch in Sonthofen. Dort findet vom 28.07.2023 bis 30.07.2023 ebenfalls ein Streetfood-Markt statt.