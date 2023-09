Am Sonntag, 8. Oktober 2023 finden in Bayern die Landtags- und Bezirkstagswahlen statt. In der Stadt Memmingen gab es nun eine Panne bei der Zustellung der Wahlunterlagen

Schon in etwas über einer Woche finden in Bayern die Landtags- und Bezirkstagswahlen statt. Die meisten Wählerinnen und Wähler dürften ihre Wahlunterlagen mittlerweile per Post bekommen haben - allerdings nicht in Memmingen. Denn dort gab es wohl eine Panne bei der Zustellung. Die Unterlagen hätten spätestens bis zum 17. September 2023 zugestellt sein müssen, stattdessen meldeten einige Bürgerinnen und Bürger Probleme.

"Das mit dem Versand von Wahlbenachrichtigungen für die Landtags- und Bezirkswahl beauftragte Zustellunternehmen hat den Stimmberechtigten leider nicht alle ihm übergebenen Wahlbenachrichtigungen vertragsgemäß vollständig und fristgerecht zugestellt", teilte die Stadt Memmingen schriftlich mit. Laut der Stadt Memmingen habe das Unternehmen am Montag, 25. September eingeräumt, dass - in einigen Bereichen der Stadt - keine sachgemäße Zustellung stattgefunden habe.

In diesen Memminger Straßen gab es Probleme bei der Zustellung der Wahlunterlagen

Nach aktuellem Kenntnisstand der Stadt Memmingen sind insgesamt zwölf Straßen betroffen. Dabei handelt es sich um folgende Straßenzüge:

Am Ziegeltörle

Augsburger Straße

Blattergasse

Brückenstraße

Freudenthalstraße

Gaswerkstraße

Düttelstraße

Ehrhartstraße

Kneippstraße

Schiessstattstraße

Schiessstattweg

Wiesenstraße

Panne bei Zustellung von Wahlunterlagen zur Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 in Memmingen: Das sollten alle Betroffenen wissen

Alle Stimmberechtigten können am Wahltag auch ohne Wahlbenachrichtigung wählen. Nötig ist hier nur die Vorlage eines Personalausweises, bzw. eines Reisepasses. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Memmingen können in den Wahllokalen Nummer 16 und Nummer 17 am Wahlsonntag, 8. Oktober 2023 ihre Stimme abgeben. Diese befinden sich im Hort der Edith-Stein-Schule in der Benninger Straße 38 in Memmingen. Der Zugang ist nicht barrierefrei.

Briefwahlbeantragen: Geht noch bis Freitag, 6. Oktober 2023

Briefwahl kann noch bis spätestens Freitag, 6. Oktober 2023 beantragt werden. Dazu gibt es diese Möglichkeiten: