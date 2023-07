Das Kinderfest und der Fischertag sind für die Stadt Memmingen jedes Jahr zwei absolute Highlights. So laufen die beiden Feste 2023 ab:

In Memmingen wird im Juli wieder gefeiert. Heute, am 20. Juli 2023 findet wieder das jährliche Kinderfest statt, nachdem es im letzten Jahr nach zwei Corona-Jahren sein Comeback feierte. Auch der Fischertag steht 2023 wieder in den Startlöchern. Er findet am Samstag, 22. Juli 2023 statt. Der Tag war auch letztes Jahr wieder ein Spektakel: Bilder vom Ausfischen des Memminger Stadtbachs und von der Krönung des Fischerkönigs 2022 haben wir euch hier nochmal verlinkt. Doch nun zu den wichtigsten Informationen und zum Programm der beiden Feste in diesem Jahr:

Das Kinderfest in Memmingen am 20. Juli 2023

Das Kinderfest findet traditionell am vorletzten Donnerstag vor den bayerischen Sommerferien und zwei Tage vor dem Fischertag statt. Das ist 2023 der 20. Juli.

Die Geschichte - So entstand das Kinderfest: Über 440 Jahre gibt es das Memminger Kinderfest schon. Es geht auf den Brauch des Schulspazierganges im Frühjahr zurück. Dabei wurden die drei besten Schülerinnen und die drei besten Schüler zu Königinnen und Königen gekürt.

Heutzutage gibt es für alle beteiligten Kinder der Memminger Grund- und Hauptschulen Geschenke. Gefeiert wird zudem das erfolgreiche Ende des Schuljahres mit gemeinsamen Gottesdiensten, Tanz & Gesang auf dem Marktplatz und einem Umzug zum Bodenseestadion.

Der Ablauf des Memminger Kinderfestes: Um 9:15 Uhr treffen sich alle Kinder der Memminger Grundschulen auf dem Marktplatz. Nach dem gemeinsamen Singen und Tanzen findet am Nachmittag der traditionelle Kinderfestzug statt. Dabei laufen die Grundschülerinnen und Grundschüler in Gruppen von der Innenstadt zum Stadiongelände in der Bodenseestraße.

Das "Stängele": Beim Umzug mitgetragen wird immer ein sogenanntes "Stängele". Dieses entstand aus den den ursprünglich geschmückten Ruten und den Königsinsignien Zepter und Krone. Es ist das Symbol des Kinderfestes.

Der Fischertag in Memmingen am 22. Juli 2023

Der Fischertag findet zwei Tage nach dem Memminger Kinderfest statt. 2023 ist das am 22. Juli statt. Am Vorabend des Memminger Fischertages feiert die Stadt den "Fischertagsvorabend". Bands, Bewirtung, und tausende Besucher: Die Memminger Innenstadt feiert schon Vorab den folgenden Fischertag.

Die Tradition des Memminger Fischertages: Der Fischertag selbst genießt in Memmingen eine lange Tradition: Schon vor Jahrhunderten wurde aus dem nahegelegenen Benninger Ried ein kleiner Bach geleitet, der ursprünglich zur Be- und Entwässerung gedacht war. Einmal im Jahr wurde dieser Bach nun abgelassen und gesäubert. Vor der Reinigung ist es allerdings Brauch die Forellen aus dem Wasser zu fischen. Das machten in jedem Jahr andere Gesellen der verschiedenen Handwerkerzünfte. Heute "jucken" die Stadtbachfischer aus Memmingen am Fischertag in den Stadtbach. Wer die schwersten Forelle fängt wird der Fischerkönig. Letztes Jahr "juckte" zum ersten Mal auch eine Frau mit in den Bach.

Der Ablauf: Der Fischertag beginnt eigentlich schon am Freitagabend. Dann verkündet der Büttel nämlich den Ratsbeschluss zum morgigen Fischertag. Danach wird wird traditionell die Fischerstatue auf dem Fischerbrunnen am Schrannenplatz eingekleidet. Am Samstag heißt es dann früh aufstehen. Denn ab 6 Uhr morgens sammeln sich die Stadtbachfischer und ziehen gemeinsam zum Schrannenplatz, wo dann der Fischerspruch verlesen wird. Nach dem großen Fischerzug um 7:15 Uhr geht mit dem Böllerschuss Punkt 8 Uhr das eifrige Fischen los. Nach dem Fischerspruch "jucken" etwa tausend Memminger Stadtbachfischer mit Holzgabelnetzen, den sog. "Bären", in den Stadtbach. Derjenige, der die schwerste und damit die "Königsforelle" gefangen hat, wird noch am selben Vormittag zum Fischerkönig gekrönt.

Das vollständige Programm des Fischertages 2023