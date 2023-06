Der Sonntag und somit der letzte Tag des Ikarus-Festivals in Memmingen ist vorüber. Die letzten Acts spielten bis in die frühen Morgenstunden, während die Stimmung bis zum Schluss gut war.

Riesenschmetterlinge, Sonnenschein, Stars und gute Laune bei den Festival-Gästen - ein weiterer besonderer Tag auf dem Ikarus-Festival neigte sich in den frühen Montag-Morgenstunden dem Ende zu. Das war das Ikarus-Festival 2023. Nicht nur das Ikarus-Festival bot den Gästen wunderschöne Tage, auch das Wetter spielte stetig mit - kein einziger Regentropfen fiel. Bei Sonnenschein und sternenklarer Nacht tanzten die Besucherinnen und Besucher teils bis zum Sonnenaufgang.

Das Festival-Gelände war am Sonntag sehr gut besucht. Gegen 21 Uhr hatte Scooter dann seinen Auftritt. Tausende von Menschen versammelten sich schon im Vorfeld vor der Bühne und warteten gemeinsam auf die einstündige Show von Scooter. Die Stimmung war sehr gut, die Menschenmasse feierte zu jedem Lied ausgelassen. Im Anschluss feierten die Festival-Gänger an der Olymp-Stage unter anderem noch mit Alle Farben, Morten und Neelix weiter.

Diese Künstler machten am Sonntag die Ikarus Festival-Tage in Memmingen komplett

Scooter (live)

Neelix

Alle Farben

Boris Brejcha

Das sind die Bilder vom finalen Sonntag des Ikarus-Festivals in Memmingen

Das ist das Ikarus Festival

Schon seit 2015 findet das Ikarus-Festival jährlich auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes in Memmingerberg statt - einzige Ausnahme war die Corona-Pandemiejahre 2020 und 2021. Mit hochkarätigen Künstlern hat sich das Festival zu einer der größten Veranstaltungen seiner Art in Deutschland entwickelt. Fans elektronischer Musik reisen teils aus ganz Europa an, um ein Wochenende lang zu tanzen und zu feiern. In den vergangenen Jahren waren unter anderem Stars wie Robin Schulz, Sven Väth, Alle Farben, Paul Kalkbrenner, Martin Solveig und viele andere auf dem Ikarus-Festival als Headliner dabei.

Das Ikarus-Festival 2023 am Flughafen Memmingen fand heuer von Freitag, 26. Mai bis Montag, 29. Mai statt. Headliner in diesem Jahr waren Alle Farben, James Hype, Lost Frequencies, Neelix, Paul Kalkbrenner, Scooter Live und Timmy Trumpet.