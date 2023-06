Am Freitag ist das Ikarus-Festival 2023 am Flughafen in Memmingerberg gestartet. Hier sind die aktuellen Bilder des Festival-Wochenendes aus Memmingen.

Strahlender Sonnenschein, die Vorbereitungen sind geschafft, die Camper kamen mit Sack und Pack an und die ersten Line-Ups sind gespielt. Der Freitag auf dem Ikarus Festival ist schon vorüber. Die erste Line-Up mit Electronic Elephant lief gegen 14 Uhr auf der Forest Stage an. Schon vorher aber war die Stimmung bei den anreisenden Campern ausgelassen - mit ausreichend Bier macht es wohl mehr Freude die Zelt und Weiteres auszubauen.

Ikarus Festival in Memmingen startete: Hier die ersten Fotos vom Freitag

Gutes Wetter und gute Stimmung auf dem Ikarus Festival in Memmingen

Nach und nach öffneten die weiteren Bühnen auf dem Festival. Gegen 18:30 Uhr war dann überall etwas los. Das Highlight war dann wohl Paul Kalkbrenner auf der Main Stage gegen 20 Uhr. Noch lange nach Mitternacht, bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt und gefeiert und diesmal ohne einen einzigen Regentropfen.

Impressionen von den Stages und den DJs auf dem Ikraus 2023

Freitagnacht heizten die DJs den feiernden Besucherinnen und Besuchern des Ikraus Festivals ordentlich ein. Zudem zeigten sich die kunstvollen Bühnen eingehüllt von Nebel, Konfetti und bunten Lichtern:

Ikarus Festival: Hier die Bilder vom Samstag

Das ist das Ikarus Festival

Schon seit 2015 findet das Ikarus-Festival jährlich auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes in Memmingerberg statt - einzige Ausnahme war die Corona-Pandemiejahre 2020 und 2021. Mit hochkarätigen Künstlern hat sich das Festival zu einer der größten Veranstaltungen seiner Art in Deutschland entwickelt. Fans elektronischer Musik reisen teils aus ganz Europa an, um ein Wochenende lang zu tanzen und zu feiern. In den vergangen Jahren waren unter anderem Stars wie Robin Schulz, Sven Väth, Alle Farben, Paul Kalkbrenner, Martin Solveig und viele andere auf dem Ikarus-Festival als Headliner dabei.

Ikarus 2023: Das sind die Headliner in diesem Jahr

Das Ikarus-Festival 2023 am Flughafen Memmingen findet heuer von Freitag, 26. Mai bis Montag, 29. Mai statt. Headliner in diesem Jahr sind Alle Farben, James Hype, Lost Frequencies, Neelix, Paul Kalkbrenner, Scooter Live und Timmy Trumpet.

