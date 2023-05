Am Wochenende steigt am Flughafen Memmingen das Ikarus-Festival. Über 50.000 Menschen werden von Freitag bis Montagfrüh feiern und tanzen.

120 DJs und Künstler treten von Freitag, 26. Mai, bis Montag, 29. Mai, beim Ikarus-Festival in Memmingen auf – darunter berühmte Namen wie Paul Kalkbrenner oder Sven Väth.

Scooter tritt beim Ikarus-Festival in Memmingen auf

Auf der Hauptbühne blicken am Sonntag viele gespannt auf den Auftritt von Scooter mit Frontmann H. P. Baxxter („Hyper Hyper“). Hier könnte es schrill werden, auf den anderen Bühnen in einem riesigen Zelt oder in ehemaligen Flugzeugsheltern sind dagegen härtere Techno-Klänge zu hören.

Das Ikarus-Festival soll heuer härter und schriller werden. Veranstalter (Archiv)

Wie ein Rave in einer alten Werkstatthalle ablaufen soll, wieso es heuer gleich zwei Bühnen zwischen Bäumen im Wald gibt und was sonst noch neu auf dem Ikarus-Festival ist, lest Ihr auf allgaeuer-zeitung.de