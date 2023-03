Bei einem schweren Unfall zwischen Bad Grönenbach und Herbisried ist am 08. September eine 65-jährige Radfahrerin getötet worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 61-jähriger LKW-Fahrer, hat sich jetzt vor Gericht geäußert.

Fahrer (61) entschuldigt sich

Der LKW-Fahrer hat am Landgericht Memmingen den Unfall aus seiner Sicht geschildert. Dabei wurde der 61-jährige auch emotional. Unter Tränen beteuerte er, es tue ihm unendlich leid was passiert sei. Wie er den Unfall wahrgenommen hat, warum er nicht angehalten hat und weitere Zeugenaussagen lest ihr im ausführlichen Artikel auf allgäuer-zeitung.de.