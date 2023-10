Der Winterflugplan am Flughafen Memmingen zeigt, welche Ziele im Winter 2023/24 vom Allgäu aus angeflogen werden. Es gibt mehrere neue Flugziele.

Der Winterflugplan 2023/24 am Flughafen Memmingen ist da. Und der ist nicht nur für Touristen wichtig, die den Winter oder zumindest Weihnachten 2023 in der Sonne verbringen wollen. Auch Geschäftsreisende dürften die Flugziele, die vom Allgäu Airport aus angeflogen werden, genau in den Blick nehmen. Einmal mehr konzentriert sich der Flughafen dabei auf Ziele in Osteuropa.

Allgäu Airport: Ab wann gilt der Winterflugplan 2023/24?

Welche Airlines fliegen den Memminger Flughafen an?

Winterflugplan 2023/24: Wohin kann man von Memmingen aus fliegen?

Gibt es neue Ziele, die vom Allgäu Airport aus angesteuert werden?

Welche Flüge sind im Winterflugplan 2023/24 weggefallen?

Hier findet Ihr alle Infos rund um den Winterflugplan 2023/24 am Flughafen Memmingen.

Von wann bis wann gilt der Winter-Flugplan in Memmingen?

Die Wintersaison 2023/24 am Flughafen Memmingen beginnt mit dem Flugplanwechsel am 29. Oktober. Dann gilt nach dem Sommerflugplan der Winterflugplan für die Fluglinien, die von Memmingerberg aus starten. Der Flugplan gilt bis 30. März 2024.

Winterflugplan 2023/24 ab Oktober: Welche Airlines fliegen am Memminger Flughafen?

Ryanair

Wizzair

Die Lufthansa-Tochter Eurowings, die im Sommer 2022 und 2023 von Memmingen aus nach Palma de Mallorca flog, ist im aktuellen Winterflugplan nicht mehr dabei. Auch die türkische Corendon Airlines, die in der Wintersaison 2022/23 Äypten und Spanien ansteuerte, sowie TUI/Aegan Airlines und Rhomberg/Avanti Air starten und landen nicht mehr am Allgäu Airport.

Flughafen Memmingen

Mit dem Flieger ab Memmingen zum Abtauchen nach Ägypten

Das sind die Flugziele im Winterflugplan 2023/24 am Flughafen Memmingen:

Alicante /ALC (Spanien) - Ryanair

/ALC (Spanien) - Ryanair Banja Luka /BNX (Bosnien & Herzegowina) - Ryanair

/BNX (Bosnien & Herzegowina) - Ryanair Belgrad /BEG (Serbien) - Wizz Air

/BEG (Serbien) - Wizz Air Bukarest /OTP (Rumänien) - Wizz Air

/OTP (Rumänien) - Wizz Air Catania /CTA (Italien) - Wizz Air

/CTA (Italien) - Wizz Air Cluj-Napoca /CLJ (Rumänien) - Wizz Air

/CLJ (Rumänien) - Wizz Air Dublin /DUB (Irland) - Ryanair

/DUB (Irland) - Ryanair Faro /FAO (Portugal) - Ryanair

/FAO (Portugal) - Ryanair Gran Canaria /LPA (Spanien) - Ryanair

/LPA (Spanien) - Ryanair Iași /IAS (Rumänien) - Wizz Air

/IAS (Rumänien) - Wizz Air Krakau /KRK (Polen) - Ryanair

/KRK (Polen) - Ryanair Kutaissi /KUT (Georgien) - Wizz Air

/KUT (Georgien) - Wizz Air Lanzarote /ACE (Spanien) - Ryanair

/ACE (Spanien) - Ryanair London /STN (England) - Ryanair

/STN (England) - Ryanair Malaga /AGP (Spanien) - Ryanair

/AGP (Spanien) - Ryanair Malta /MLA (Malta) - Ryanair

/MLA (Malta) - Ryanair Nis /INI (Serbien) - Wizz Air

/INI (Serbien) - Wizz Air Ohrid /OHD (Nordmazedonien) - Wizz Air

/OHD (Nordmazedonien) - Wizz Air Palermo /PMO (Italien) - Ryanair

/PMO (Italien) - Ryanair Palma de Mallorca /PMI - Ryanair

/PMI - Ryanair Paphos /PFO (Zypern) - Ryanair

/PFO (Zypern) - Ryanair Plovdiv /PDV (Bulgarien) - Wizz Air

/PDV (Bulgarien) - Wizz Air Podgorica /TGD (Montenegro) - Wizz Air

/TGD (Montenegro) - Wizz Air Porto /OPO (Portugal) - Ryanair

/OPO (Portugal) - Ryanair Pristina /PRN (Kosovo) - Wizz Air

/PRN (Kosovo) - Wizz Air Riga /RIX (Lettland) - Ryanair

/RIX (Lettland) - Ryanair Rom /FCO (Italien) - Ryanair und Wizz Air

/FCO (Italien) - Ryanair und Wizz Air Sibiu /SBZ (Rumänien) - Wizz Air

/SBZ (Rumänien) - Wizz Air Skopje /SKP (Nordmazedonien) - Wizz Air

/SKP (Nordmazedonien) - Wizz Air Sofia /SOF (Bulgarien) Ryanair und Wizz Air

/SOF (Bulgarien) Ryanair und Wizz Air Suceava /SCV (Rumänien) - Wizz Air

/SCV (Rumänien) - Wizz Air Targu Mures /TGM (Rumänien) - Wizz Air

/TGM (Rumänien) - Wizz Air Tel Aviv /TLV (Israel) - Ryanair (Flüge seit Anfang Oktober wegen der kritischen Lage in Israel ausgesetzt)

/TLV (Israel) - Ryanair (Flüge seit Anfang Oktober wegen der kritischen Lage in Israel ausgesetzt) Timisoara /TSR (Rumänien) - Wizz Air

/TSR (Rumänien) - Wizz Air Teneriffa /TFS (Spanien) - Ryanair

/TFS (Spanien) - Ryanair Thessaloniki /SKG (Griechenland) - Ryanair

/SKG (Griechenland) - Ryanair Tirana /TIA (Albanien) - Wizz Air

/TIA (Albanien) - Wizz Air Tuzla /TZL (Bosnien & Herzegowina) - Ryanair und Wizz Air

/TZL (Bosnien & Herzegowina) - Ryanair und Wizz Air Valencia /VLC (Spanien) - Ryanair

/VLC (Spanien) - Ryanair Varna /VAR (Bulgarien) - Wizz Air

/VAR (Bulgarien) - Wizz Air Zagreb/ZAG (Kroatien) - Ryanair

Allgäu Airport: Gibt es neue Ziele im Winter 2023/24?

Ja - in der Wintersaison 2023/24 gibt es im Vergleich zum vergangenen Jahr fünf neue Ziele, die allesamt von Ryainair und Wizzair angeflogen werden. Krakau, Malta und Rom wurden erstmals im Sommer 2023 angesteuert und nun in den Winterflugplan übernommen. Komplett neu dabei sind dagegen die Wizzair-Flüge in die italienische Hauptstadt Rom seit 5. September. Diese Flugstrecken sind im Winterflugplan neu:

Iași /IAS (Rumänien) - Wizz Air

/IAS (Rumänien) - Wizz Air Krakau /KRK (Polen) - Ryanair

/KRK (Polen) - Ryanair Malta /MLA (Malta) - Ryanair

/MLA (Malta) - Ryanair Rom /FCO (Italien) - Ryanair und Wizz Air

/FCO (Italien) - Ryanair und Wizz Air Valencia/VLC (Spanien) - Ryanair

Rückblick: So war der Sommerflugplan 2023 am Flughafen Memmingen

Diese Ziele wurden nur mit dem Sommerflugplan 2023 angeflogen und sind ab 29. Oktober 2023 nicht mehr dabei:

Barcelona Girona /GRO (Spanien) - Ryanair

/GRO (Spanien) - Ryanair Brindisi /BDS (Italien) - Ryanair

/BDS (Italien) - Ryanair Calvi /CLY (Frankreich) - Rhomberg Reisen

/CLY (Frankreich) - Rhomberg Reisen Chișinău /KIV (Moldawien) - Wizz Air

/KIV (Moldawien) - Wizz Air Heraklion /HER (Griechenland) - TUI

/HER (Griechenland) - TUI Korfu /CFU (Griechenland) - Ryanair

/CFU (Griechenland) - Ryanair Kreta-Chania /CHQ (Griechenland) - Ryanair

/CHQ (Griechenland) - Ryanair Kukës /KFZ (Albanien) - Wizz Air

/KFZ (Albanien) - Wizz Air Lamezia Terme /SUF (Italien) - Ryanair

/SUF (Italien) - Ryanair Neapel /NAP (Italien) - Ryanair

/NAP (Italien) - Ryanair Pescara /PSR (Italien) - Ryanair

/PSR (Italien) - Ryanair Pisa /PSA (Italien) - Ryanair

/PSA (Italien) - Ryanair Santiago de Compostela/SCQ (Spanien) - Ryanair

Rückblick: So war der Winterflugplan 2022/23 am Flughafen Memmingen

Auch aus dem Winterflugplan 2022/23 wurden einige Ziele nicht übernommen. Diese Flugstrecken sind im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht mehr mit dabei:

Amman /AMM (Jordanien) - Ryanair

/AMM (Jordanien) - Ryanair Chisinau /KIV (Moldawien) - Wizz Air

/KIV (Moldawien) - Wizz Air Fuerteventura /FUE (Spanien) - Corendon

/FUE (Spanien) - Corendon Hurghada /HRG (Ägypten) - Corendon

/HRG (Ägypten) - Corendon Kukes /KFZ (Albanien) - Wizz Air

/KFZ (Albanien) - Wizz Air Lamezia Terme /SUF (Italien) - Ryanair

/SUF (Italien) - Ryanair Pescara /PSR (Italien) - Ryanair

/PSR (Italien) - Ryanair Santiago de Compostela /SCQ (Spanien) - Ryanair

/SCQ (Spanien) - Ryanair Sarajewo/SJJ (Bosnien & Herzegowina) - Wizz Air

Umsatz, Bilanz, Ziele: Fakten zum Allgäu Airport bei Memmingen

Geschichte : Der Allgäu Airport (auch bekannt als Flughafen Memmingen) ist nach München und Nürnberg der dritte (und kleinste) Verkehrsflughafen in Bayern. Er wurde 1936 von den Nationalsozialisten gebaut und nach großen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg ab 1956 von der Luftwaffe der Bundeswehr bis zur Stilllegung 2004 genutzt. 2007 starteten die ersten zivilen Flüge.

: Der Allgäu Airport (auch bekannt als Flughafen Memmingen) ist nach München und Nürnberg der dritte (und kleinste) Verkehrsflughafen in Bayern. Er wurde 1936 von den Nationalsozialisten gebaut und nach großen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg ab 1956 von der Luftwaffe der Bundeswehr bis zur Stilllegung 2004 genutzt. 2007 starteten die ersten zivilen Flüge. Umsatz : 21,8 Millionen Euro in 2022 (Vorjahr: 13,5 Mio. Euro)

: 21,8 Millionen Euro in 2022 (Vorjahr: 13,5 Mio. Euro) Bilanzgewinn : 2,4 Millionen Euro in 2022 (Vorjahr: 1,9 Mio. Euro)

: 2,4 Millionen Euro in 2022 (Vorjahr: 1,9 Mio. Euro) Mitarbeiter : 139 in 2022 (plus zehn im Vergleich zum Vorjahr). Hinzu kommen 130 Frauen und Männer (plus 50) bei der Tochterfirma ALLgate, die für die Passagier- und Flugzeugabfertigung zuständig ist.

: 139 in 2022 (plus zehn im Vergleich zum Vorjahr). Hinzu kommen 130 Frauen und Männer (plus 50) bei der Tochterfirma ALLgate, die für die Passagier- und Flugzeugabfertigung zuständig ist. Fluggäste : 1.991.654 Passagiere starteten oder landeten 2022 am Flughafen Memmingen. Im Vor-Corona-Jahr waren es 1.722.769.

: 1.991.654 Passagiere starteten oder landeten 2022 am Flughafen Memmingen. Im Vor-Corona-Jahr waren es 1.722.769. Flugziele: Über 50 Ziele in über 20 Ländern mit Schwerpunkt in Osteuropa

21 Bilder

Das Fluggeschäft am Allgäu Airport bei Memmingen boomt - und stellt Rekord nach Rekord auf. Schon im Mai knackte der Flughafen die Eine-Million-Passagiermarke - so früh, wie noch nie. Auch die kürzlich veröffentlichte Bilanz des Jahres 2022 schreibt schwarze Zahlen für den Airport.

Doch es gibt auch Probleme: An Personal mangelt es, viele Stellen sind zu besetzen. Und auch in einem bundesweiten Ranking schneidet der einzige Flughafen des Allgäus eher mittelmäßig ab.