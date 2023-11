Die Unterbringung von Flüchtlingen ist im Allgäu noch immer ein großes Thema. Nach wie vor herrscht Mangel an Unterbringungsmöglichkeiten. Das Landratsamt Unterallgäu hat nun beschlossen eine Fertigungshalle und ein Bürogebäude in Mindelheim für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen.

Die ehemalige Fertigungshalle und das Bürogebäude liegen im Süden von Mindelheim in der Ifenstraße. Einer Pressemitteilung des Landratsamtes Unterallgäu zufolge sollen bereits diese Woche die ersten Flüchtlinge einziehen. Derzeit werden die Räume eingerichtet und Sanitär- und Küchencontainer aufgestellt. Zunächst soll nur das Erdgeschoss als Unterkunft genutzt werden - langfristig wäre es aber möglich, bis zu 400 Menschen dort unterzubringen. "Natürlich werden wir auch hier einen Sicherheitsdienst einsetzen", sagt Landrat Alex Eder laut der Pressemitteilung.

Bau von Thermohalle soll Lage entspannen

Außerdem soll in der kommenden Woche der Bau der Thermohalle in Tussenhausen beginnen. Diese wäre dann Anfang Dezember bezugsfertig und bietet Platz für bis zu 80 Personen. Eder betont: "Dank dieser Unterkünfte entspannt sich vorerst die Unterbringungslage". Dem Landratsamt zufolge soll der Landrat sogar die Hoffnung haben, dass man im Februar die Turnhalle des Sonderpädagogischen Förderzentrums, in der derzeit 80 Flüchtlinge untergebracht sind, wieder räumen könne.

"Keine langfristige Bleibe"

Eder hebt aber auch hervor: "Diese großen Unterkünfte sollten für die Geflüchteten keine langfristige Bleibe sein. Deshalb hoffe ich sehr auf die Unterstützung unserer 52 Gemeinden. Wir brauchen auch Anschlussunterbringungen für die Menschen."