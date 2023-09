Die Badesaison geht zu Ende, dafür startet jetzt wieder die Eislaufzeit. In Memmingen steht die Eissporthalle kurz vor der Saisoneröffnung.

Die Eissporthalle am Memminger Hühnerberg öffnet wieder für die Öffentlichkeit. Bereits am Samstag, 16. September 2023 findet dort nämlich der erste öffentliche Lauf der Saison statt. Von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr können Eislauf-Fans dann zum ersten Mal in dieser Saison wieder aufs Eis. Ebenfalls am Samstag findet dann auch wieder der erste Discolauf statt. Von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr kann man in der Memminger Eissporthalle zu seinen Lieblingssongs über das Eis gleiten.

Das sind die Öffnungzeiten der Eissporthalle in Memmingen

Wer gerne Eislaufen geht, der hat in der Memminger Eissporthalle nun wieder täglich die Möglichkeit dazu. Laut der Homepage der Stadt Memmingen sind die Öffnungszeiten der Eissporthalle wie folgt:

Montag

09.30-11.30 Öffentlicher Lauf

12.00-14.00 Lauf für Erwachsene

14.00-16.00 Öffentlicher Lauf

19.30-21.30 Abendlauf

Dienstag

09.30-11.30 Öffentlicher Lauf

Mittwoch

09.30-11.30 Öffentlicher Lauf

14.00-16.00 Öffentlicher Lauf

Donnerstag

09.30-11.30 Öffentlicher Lauf

Freitag

09.30-11.30 Öffentlicher Lauf

14.00-16.00 Öffentlicher Lauf

Samstag

14.30-16.30 Öffentlicher Lauf

19.30-21.30 Discolauf

Sonntag

09.30-11.30 Öffentlicher Lauf

14.30-16.30 Öffentlicher Lauf

Die Memminger Eissporthalle hat bis zum 7. April 2024 geöffnet. Geschlossen ist die Halle nur an Heiligabend und Silvester ab 12 Uhr und an Neujahr bis 12 Uhr.

Schlittschuhe und Gastronomieangebot vor Ort

Vor Ort können sich Gäste passende Schlittschuhe leihen. Für kleine Kinder gibt es sogenannte Eisstühlchen als Lauflernhilfe. Darüberhinaus gibt es Getränke und Speisen in der Gastronomie. Die Eintrittspreise findet ihr auf der Internetseite der Stadt Memmingen.

Das ist die Eissporthalle Memmingen

Die Eissporthalle in Memmingen stammt aus dem Jahr 1987 und bietet eine innere Eispiste mit den Maßen von 30 auf 60 Meter. Zudem gibt es noch eine Freilaufpiste mit 30 auf 30 Meter. Beide Flächen können zu einer großen Eisbahn verbunden werden. Die Halle verfügt zudem über rund 1.000 Sitz, bzw. 2.300 Stehplätze. In der Eissporthalle trägt unter anderem der ECDC Memmingen seine Heimspiele aus.