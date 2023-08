Die werden oft bei Todesfällen auf den Plan gerufen: Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminaldauerdiensts Memmingen.

Wenn die Einsatzzentrale der Polizei die Kriminalpolizei zu einem Tatort in der Region ruft, kommt meistens zuerst der Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD). 26 Beamtinnen und Beamte im Schichtdienst bearbeiten das gesamte kriminalpolizeiliche Spektrum rund um die Uhr im Erstangriff.

Meist wird der KDD bei Todesfall-Ermittlungen auf den Plan gerufen. Im letzten Jahr haben die Ermittlerinnen und Ermittler 800 solcher Fälle bearbeitet.

Das ist der Kriminaldauerdienst in Memmingen

Der KDD sitzt am Flughafen in Memmingen. Das Team ist für Fälle im gesamten Bereich der Polizei Schwaben Süd/West zuständig. Damit sind sie sowohl bei Tatorten in den Allgäuer Landkreisen und Städten als auch in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm im Einsatz.

