Am Montag, 6. März, gehen die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt von Ottobeuren, in der Sebastian-Kneipp-Straße, weiter. Die Straße bleibt deshalb voraussichtlich bis Ende Mai für den Verkehr gesperrt.

Die Winterpause ist vorbei, jetzt gehen die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt von Ottobeuren weiter. Das teilt das Tiefbauamt am Landratsamt Unterallgäu mit. Die Straße wird von der Rupertstraße bis zum Bannwaldweg komplett erneuert. Deshalb muss sie ab Montag, 6. März, bis voraussichtlich Ende Mai komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.