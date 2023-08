Am Autobahnkreuz Memmingen kommt es von Montag, 4. September, bis Samstag, 16. September, zu nächtlichen Sperrungen. Der Verkehr wird dann umgeleitet.

Das Autobahnkreuz Memmingen an der A7 und A96 wird derzeit saniert. Deshalb werden zwischen Montag, 7. September, und Samstag, 16. September, nachts zwischen 20:00 Uhr und 05:30 Uhr folgende Verbindungsrampen gesperrt:

Rampe von der A96, die den Verkehr aus Richtung München auf die A7 nach Kempten

Rampe von der A96, die den Verkehr aus Richtung Lindau auf die A7 nach Kempten führt

Der Verkehr wird nachts am Autobahnkreuz Memmingen umgeleitet

Das gibt die Autobahn GmbH des Bundes, Außenstelle Kempten, bekannt. Während dieser nächtlichen Sperrungen wird der Verkehr, der von München kommt und in Richtung Kempten fährt, über die Anschlussstelle Berkheim (A7) geleitet. Der Verkehr, der aus Richtung Lindau kommt, wird zur Anschlussstelle Memmingen-Nord (A96) über die Bedarfsumleitung U50 zur Anschlussstelle Memmingen-Süd geleitet.

Tagsüber kann der Verkehr normal fließen

Hinweis für Ortskundige: Wer aus Richtung Lindau kommt, für den bietet sich ebenfalls die Route über die Anschlussstelle Berkheim an. Laut der Autobahn GmbH des Bundes kann diese Umleitung an der Baustelle westlich des Autobahnkreuzes aber nicht so ausgeschildert werden, dass es einfach zu verstehen ist. Deshalb müsse die offizielle Umleitung durch die Stadt gehen.

Tagsüber kann der Verkehr die Verbindungsrampen über Provisorien nutzen.

Autobahnkreuz Memmingen verbindet die A7 mit der A96

Das Autobahnkreuz Memmingen verbindet die Bundesautobahn 7, die von Flensburg nach Füssen einmal durch Deutschland führt, mit der Bundesautobahn 96, die München mit Lindau verbindet. Es liegt nordwestlich der kreisfreien Stadt Memmingen auf dem Gebiet der Gemeinde Buxheim im Landkreis Unterallgäu, nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum von Memmingen entfernt.

Auch interessant für dich: Auto bleibt mitten auf der Autobahn liegen

Reifen platzt auf der A7 bei Kempten! Autofahrer kracht in Leitplanke

Besonders in der Ferienzeit und an Wochenenden bilden sich hier häufig Staus von mehreren Kilometern Länge.