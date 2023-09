Am Samstag fand in Memmingen der Sporttag statt. An der Aktion nahmen hunderte Sportbegeisterte teil. In einer Pressemitteilung zieht die Stadt jetzt ein positives Fazit.

Viel gute Laune und Spaß an Bewegung zeigten die über 500 Besucherinnen und Besucher beim Sporttag des städtischen Jugendamts und der Gesundheitsregionplus am Samstag, den 16. September, in der Neuen Welt. Ein vielseitiges Workshop-, Mitmach- und Wettbewerbsprogramm war geboten. "Ich freue mich über den guten Zuspruch und wünsche allen viel Spaß an Sport und Bewegung", so Oberbürgermeister Jan Rothenbacher in der Eröffnungsrede auf der Seebühne.

Körpertraining mit Weltmeisterin

Bei der Calisthenics-Anlage an der Saarlandstraße lernten Sportbegeisterte von Weltmeisterin Jessica Kallage-Götze in einem Workshop und in Einzelberatungen, wie sie ihr Training an den Outdoor-Geräten gestalten und verbessern können. Diese Sportart kombiniert Geräteturnen mit Akrobatik und ist in Deutschland auch unter den Begriffen "Körpergewichtsübungen" oder "Spannungsübungen" bekannt. Eine häufig vorkommende Übung ist dabei die "menschlichen Flagge", bei der der Sportler waagerecht und nur mit Hilfe seiner Körperspannung an einer Stange hängt.

Bei der Weltmeisterin im Weighted Calisthenics (rechts am Gerät), Jessica Kallage-Götze, gab es Einzelberatungen und auch der angebotene Workshop war gut besucht. A. Wehr/ Pressestelle Stadt Memmingen

Beachvolleyballturnier und Wakeboarden

Während auf den Sandplätzen am Spielplatz bei strahlendem Sonnenschein ein Beachvolleyball-Turnier und ein Spikeball-Turnier liefen, folgten auf der Seebühne viele Yoga-Begeisterte den Übungen von Yogalehrerin Nadja Ehlert. Direkt daneben starteten Wakeboarderinnen und Wakeboarder zu den obstacles auf dem See, auch Neugierige konnten Wakeboarden mal ausprobieren.

Rund 20 Sportlerinnen und Sportler nahmen am Beachvolleyballturnier teil. A. Wehr/ Pressestelle Stadt Memmingen

Kreatives und Kulinarisches

Wer sich kreativ ausleben wollte, konnte ein Surf-Balanceboard schleifen, bemalen und sich allerlei Tricks zeigen lassen, wie man mit dem Board trainieren kann. Die Ernährungsberaterinnen Sonja Eichin und Agnieszka Peralta Martin vom Netzwerk Ernährung Allgäu ließen Interessierte schätzen, wie viel Zucker in bekannten Fitnessgetränken enthalten ist und gaben viele Infos und Tipps zu gesunden Getränken und gesunder Ernährung.

Für das Training zu Hause konnten eigene Balance-Surfboards kreativ gestaltet werden, A. Wehr/ Pressestelle Stadt Memmingen

Sucht-Parcours mit Rucksack

Um Suchtprävention ging es am Stand des städtischen Gesundheitsamts und der Arbeiterwohlfahrt, die in Memmingen Suchberatung anbietet. Bei einem Hindernisparcours konnte man konkret spüren, wie belastend der Konsum von E-Zigaretten, Alkohol oder anderen Drogen wirkt. Symbolisch mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Parcours einen Rucksack tragen, der mit immer mehr Gewichten, die für einzelne Drogen standen, bepackt wurde.

Selbstverteidigung mit Spaßfaktor

Im Workshop Selbstverteidigung der M-Sports-Academy der DJK Memmingen Ost e.V. hatten die die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Spaß und erhielten spielerisch Tipps und Tricks, wie sie sich selbst besser schützen können.

Skate-Wettbewerb im neuen Park

Beste Stimmung herrschte laut Pressemitteilung der Stadt Memmingen auch am Samstagabend beim ersten Skatecontest seit der Skateplatzerneuerung. Beim Flutlicht-Finale konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer spektakuläre Tricks am beleuchteten Skateplatz sehen.

Beste Stimmung herrschte beim Skatecontest auf dem Skateplatz. Ulrike Tiroch

Förderung von Bundesfamilienministerium

Die Stadt Memmingen erklärte abschließend in ihrer Pressemitteilung, dass der Sporttag vom Bundesfamilienministerium über das Programm "Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit" gefördert wurde.