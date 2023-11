Bei der 18. Auflage der Memminger Gesundheitstage in der Stadthalle boten rund 60 Aussteller ein vielseitiges Programm zum Leitthema "Gesundheit entdecken" mit persönlicher Beratung und Präsentationen. In knapp 30 Fachvorträgen informierten kompetente Referentinnen und Referenten aus den Bereichen Medizin und Gesundheit.

"Nicht nur seine eigene Gesundheit entdecken, sondern auch die Menschen kennenlernen, die jeden Tag mit hohem Engagement für die Gesundheit anderer arbeiten", animierte Vorstand Maximilian Mai vom Klinikum Memmingen die knapp 8.500 Messegäste, die einer Pressemitteilung des Klinikums Memmingen zufolge am Wochenende in die Memminger Stadthalle gekommen waren.

Anschauliches Modell

An einem überdimensionalen Leber-Galle-Pankreas-Modell informierte Chefarzt Prof. Dr. Eike Gallmeier von der Medizinischen Klinik II am Klinikum Memmingen mit seinem erfahrenen Team über die wichtigsten Erkrankungen dieser Organe wie Gallensteine, Bauchspeicheldrüsenentzündungen, Zysten und Tumore sowie ihre Therapiemöglichkeiten. Zudem sprach Prof. Gallmeier in seinem gut besuchten Vortrag über Fortschritte bei der Vorsorge, Früherkennung, Diagnostik und Behandlung von Krebserkrankungen des Verdauungssystems.

Eines der Highlights war ein überdimensionales Leber-Galle-Pankreas-Modell (von links im Bild): Klinikvorstand Maximilian Mai, Chefarzt Prof. Dr. Eike Gallmeier, Oberbürgermeister Jan Rothenbacher und AOK-Direktorin Regina Merk-Bäuml. Eva Maria Häfele/Pressestelle Klinikum Memmingen

Infos über Diabetes und Herzrythmusstörungen

Über Symptome und Therapiemöglichkeiten bei Herzrhythmusstörungen, aktuelle Verfahren in der Pränataldiagnostik, häufige Kindernotfälle oder Schädel-Hirn-Verletzungen nach Fahrradstürzen informierten weitere Chef- und Oberärzte des Klinikums in ihren informativen und kurzweiligen Vorträgen die interessierten Messegäste. Einige Meter weiter konnten die Besucher am Stand der Diabetesberatung eine fast schmerzfreie Blutzuckermessung durchführen lassen und sich über die Stoffwechselstörung informieren, die unentdeckt und unbehandelt Grundlage vieler Erkrankungen ist.

Gesunde Küche

Daneben präsentierte sich die kreative Küchenmannschaft der Klinikküche, die pikante Mais-Muffins und gesunde Müslihappen servierte. Um Ernährung drehte sich auch das Angebot der Gesundheitskasse AOK mit "tollen Rezepten und Anregungen, wie man mit Kräutern sein Essen gesund aufwerten kann", erläuterte Regina Merk-Bäuml, Direktorin der AOK Memmingen-Unterallgäu. Außerdem boten die AOK-Mitarbeiter Informationen über das "richtige Trinkverhalten" an, also darüber, wie viel und was man trinken sollte. "Gesundheit ist unser höchstes Gut. Es ist wichtig, dass wir uns regelmäßig und aktiv damit auseinandersetzen und sie nicht als selbstverständlich betrachten", unterstrich Merk-Bäuml.

Auch interessant für dich: Vielfältiges Angebot in der Neuen Welt

500 Hobby-Sportler nehmen am Sporttag in Memmingen teil

Die Klinikküche bot gesunde Snacks an. Eva Maria Häfele/Pressestelle Klinikum Memmingen

Auch Hilforganisationen in der Stadthalle

Auch Hilfsorganisationen waren in der Stadthalle vertreten. Das Rote Kreuz präsentierte sich mit Hundestaffel, Wasser- und Bergwacht und bot neben Laienreanimationsübungen auch einen Blick in einen Rettungswagen, der am Vorplatz der Stadthalle abgestellt war. Der Malteser Hilfsdienst stellte seine "Nahrungsmittelpakete gegen Altersarmut" oder seine Rikscha-Fahrten für Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Demenz vor.

Der Malteser Hilfsdienst stellte seine verschiedenen Angebote für Seniorinnen und Senioren vor, die unter Altersarmut oder Immobilität leiden. Eva Maria Häfele/Pressestelle Klinikum Memmingen

Die Memminger Polizeiinspektion war mit einem Elektrofahrrad-Simulator vor Ort, mit dem man seine eigene Bremsreaktion bei schnellem Fahren testen konnte.

Die Memminger Polizeiinspektion war mit einem Fahrradsimulator vertreten, bei dem man seine eigene Reaktionsfähigkeit testen konnte. Eva Maria Häfele/Pressestelle Klinikum Memmingen

Bürgermeister Rothenbacher betont Wichtigkeit der Gesundheitstage

"Die Gesundheitstage sind jedes Mal ein Highlight und eine optimale Möglichkeit, sich über die aktuellen Trends im Bereich der Gesundheit zu informieren, kostbare Erkenntnisse zu gewinnen und sich dabei zu vernetzen", betonte Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher der Pressemitteilung des Klinikums zufolge. Die Gesundheitstage sind eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt Memmingen, des Klinikums Memmingen und der AOK Direktion Memmingen-Unterallgäu in Zusammenarbeit mit Firmen, Behörden, Organisationen und Einrichtungen des Gesundheitswesens.