Ab Donnerstag können Kinder und Jugendliche in Bayern ihre Stimme bei der Wahlsimulation zur bayerischen Landtagswahlen abgeben – auch im Oberallgäu. So funktioniert’s.

Bayernweit starten am Donnerstag im Vorfeld der bayerischen Landtagswahlen die U18-Wahlen für Kinder und Jugendliche und bieten jungen Menschen unter 18 Jahren die Möglichkeit, sich eine politische Meinung nicht nur zu bilden, sondern diese auch auszudrücken. Die U18-Wahl ist eine Wahlsimulation, die sich an der realen Landtagswahl in Bayern mit Erst- und Zweitstimme orientiert. Die Stimmabgabe ist zwischen dem 21. und dem 29. September möglich.

Digitale Wahlmöglichkeiten

Für den Landkreis Oberallgäu bietet der Kreisjugendring (KJR) digital die Möglichkeit, sich über die Wahlmöglichkeiten zu informieren und an der Abstimmung teilzunehmen. Weitere Informationen sowie Zugang zur Online-Wahl sind über die Homepage des Kreisjugendrings (kjr-oberallgaeu.de) oder über das thematische Padlet (padlet.com/kreisjugendring4/u-18-landtagswahl-9eaeucsbvo1vfjwe) im Zeitraum vom 21. bis 29. September möglich.

Landratsamt Oberallgäu

U18-Wahllokal in Sonthofen

Zudem wird das Jugendhaus Sonthofen temporär zum analogen Wahllokal. In der Albert-Schweizer-Straße 21 in Sonthofen wird es am Donnerstag, 28. September, zwischen 14 und 17 Uhr die Möglichkeit geben, sich zu informieren und anschließend klassisch auf Wahlzetteln seine Stimme abzugeben.