Festwochenbesucher sollten am Montag besser den Regenschirm mitnehmen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es vor allem am Nachmittag und Abend zu teils heftigen Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Dazu wird es schwülwarm bis heiß mit Temperaturen bis zu 33 Grad.

Unwettergefahr am Montag und Dienstag

Der Montag startet zunächst freundlch. Vormittags und im Tagesverlauf ziehen zwar von Südwesten her Wolkenfelder auf, aber es scheint auch öfters die Sonne. Am Nachmittag und Abend kann es insbesondere an den Alpen zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen. Dem DWD zufolge besteht lokal auch Unwettergefahr. Es kann zu Starkregen, Hagelschauern und Sturmböen mit bis zu 70 km/h kommen. Mit bis zu 33 Grad wird es ein recht heißer Tag. Abseits von Gewittern weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Süd. Die Nacht zum Dienstag wird wechselnd bewölkt. Vereinzelt sind an den Alpen weiter Schauer und Gewitter möglich. Örtlich kann sich Nebel bilden. Auch die Nacht wird ziemlich warm mit Höchstwerten zwischen 21 und 17 Grad, an den Alpen und im Bayerischen Wald sinken die Temperaturen auf bis zu 14 Grad.

Festwochenbesucher könnten vor allem am Dienstag Pech mit dem Wetter haben. Der Tag startet unterschiedlich bewölkt und schon in der Früh und am Vormittag können vereinzelt Schauer oder Gewitter auftreten. Am Nachmittag und Abend kommt es dann häufig zu teils kräftigen Gewittern. Vor allem an den Alpen und im südlichen Vorland meldet der DWD örtlich heftigen Starkregen und größerem Hagel. Mit Höchstwerten zwischen 28 und 32 Grad bleibt es heiß. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind um West, der lokal bei Gewittern zu Sturmböen auffrischt. In der Nacht zum Mittwoch ziehen von den Alpen bis nach Niederbayern und in die Oberpfalz zum Teil unwetterartige Gewitter, die nur zögernd nachlassend. Im Oberallgäu liegen die Tiefstwerte um die 13 Grad, sonst liegen die Tiefstwerte bei 20 bis 16 Grad.

Auch die Wochenmitte wird ungemütlich

Am Mittwoch scheint anfangs teilweise Sonne, es ziehen jedoch rasch neue Schauer und Gewitter auf. Vor allem am Nachmittag und Abend meldet der DWD auch wieder kräftige Unwetter mit lokalem Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 31 Grad. Abgesehen von Gewitterböen weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Ost. In der Nacht zum Donnerstag klingen die Schauer und Gewitter weitgehend ab. Bei vermehrten Auflockerungen kann sich örtlich Nebel bilden. Die Frühwerte liegen zwischen 19 und 15 Grad.

Der Donnerstag startet mit viel Sonnenschein. Am Nachmittag und Abend ziehen dann aber wieder mehr Wolken auf und es kann erneut zu einzelnen Gewittern kommen. Es bleibt weiter schwülwarm bis heiß bei Höchstwerten zwischen 26 und 31 Grad. Dazu weht ein meist schwacher Wind aus östlichen Richtungen, bei Gewittern frischt der Wind örtlich zu Sturmböen auf. In der Nacht zum Freitag klingen die Gewitter dann weitgehend ab. Stellenweise lockert der Himmel auf, örtlich bildet sich Nebel. Die Frühwerte liegen zwischen 18 und 14 Grad.